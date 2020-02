Hiper Saúde sorteia Corolla, mais dois carros, uma moto e 30 Giros de R$ 1 mil

Neste domingo, dia 1º de março, o Hiper Saúde Bauru, realiza mais um sorteio de prêmios atrativos aos apostadores.

O prêmio principal será um Novo Corolla, GLI, 2.0, Dynamic Force, flex, 0 km, com sugestão de uso do prêmio no valor líquido de R$ 105 mil.

Logo no primeiro prêmio, será sorteada uma motocicleta Honda CG 160 cc, start, 0 km, avaliada em R$ 11 mil.

O segundo prêmio do sorteio deste domingo, com transmissão ao vivo pelas TVs, será um carro Mobi Easy, 1.0, flex, 0 km, com valor de R$ 35 mil.

No terceiro sorteio, o atrativo prêmio será um outro veículo Mobi Easy, 1.0, flex, 0 km, com valor de R$ 35 mil.

Não bastassem todos esses valiosos prêmios, também haverá 30 ‘Giros da Sorte’ com prêmio de R$ 1 mil em cada rodada.

A sorte está lançada.

É só acompanhar o sorteio pelas TV, neste domingo, dia 1º de março.

Quem comprou o título de capitalização do Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a todos estes prêmios no domingo, já colaborou com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer na cidade de Jaú.

A todos que adquiriram um Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru, o Hospital do Câncer agradece e deseja Boa sorte!