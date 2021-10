Hiper Saúde sorteará R$ 500 mil neste domingo

O prêmio principal no sorteio do Hiper Saúde Bauru deste domingo, dia 24 de outubro, será de R$ 500 mil. As cartelas para concorrer podem ser adquiridas até este sábado, dia 23, nas dezenas de pontos de venda de Assis.

Duas semanas atrás, uma agente escolar assisense que moras na vila Operária foi premiada e ganhou R$ 600 mil. “A sorte continua em nossa cidade. Aproveite!”, recomenda o representante do Hiper Saúde na região, Lauro Valim.

Além da atrativa premiação de R$ 500 mil, o sorteio deste próximo domingo terá três outros prêmios de R$ 20 mil e mais 40 rodadas do ‘Giro da Sorte’ com a importância de R$ 3 mil de premiação em cada rodada.

No total, os prêmios do Hiper Saúde Bauru neste domingo chegarão a R$ 680 mil.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.

Quem compra o Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru, além de concorrer aos atrativos prêmios, ainda pode colaborar com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.