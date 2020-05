Hiper Saúde retoma sorteio com dois prêmios para região de Assis

Retomados os sorteios de prêmios do Hiper Saúde Bauru.

Logo no primeiro sorteio após a retomada, neste domingo, dia 17 de maio, a região de Assis foi contemplada com dois prêmios no ‘Giro da Sorte’.

O assisense Guilherme Moreno, da rua Lucas Menck, no bairro Nova Florínea, faturou R$ 1 mil no segundo sorteio.

Para a cidade de Palmital saiu mais um ‘Giro da Sorte’. O contemplado foi Tárcio Albonete Polizel, que ganhou R$ 1 mil no quinto sorteio.

O prêmio principal de R$ 200 mil saiu para a cidade de Agudos. Cláudio Luiz F. Júnior, morador no bairro Pampulha, foi o dono da maior bolada da semana.

Vinícius Garcia e Elisângela da Silva, de Jaú, e Juliana Maria, de Rio das Pedras, faturaram R$ 10 mil cada nos três primeiros prêmios.

Já estão à venda as cartelas, por R$ 10,00, do sorteio deste próximo domingo, dia 24 de maio, com os mesmos prêmios. Ou seja: três prêmios de R$ 10 mil e um prêmio especial de R$ 200 mil, além dos ‘Giros da Sorte’ de R$ 1 mil.

Vale a pena comprar, concorrer a prêmios e ainda colaborar com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer na cidade de Jaú.

Boa sorte!