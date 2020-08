Hiper Saúde premia mais três moradores da região no ‘Giro da Sorte’

Mais um final de semana com prêmios do ‘Giro da Sorte’ do Hiper Saúde Bauru distribuídos para moradores da região de Assis.

Na rodada do ‘Giro da Sorte’ deste domingo, dia 30 de agosto, Jurandir de Souza, que mora na rua Jandira Martins, no Conjunto Nossa Senhora de Fátima, bairro conhecido como ‘Pacaembu’, foi um dos premiados e receberá a quantia de R$ 1 mil.

João Valério Lopes, da avenida Vereador Davi Passarinho, na vila Prudenciana, também ganhou R$ 1 mil no ‘Giro da Sorte’, no Hiper Saúde Bauru.

Na vizinha cidade de Cândido Mota, Fernando Zuim, morador da rua Assad Chadi, no bairro Três Cantos, também ganhou o prêmio de R$ 1 mil no ‘Giro da Sorte’.

O prêmio principal do sorteio no próximo domingo, dia 6 de setembro, será R$ 200 mil. A cartela custa apenas R$ 10,00 e já pode ser encontrada nos tradicionais pontos de venda de Assis e região.

Quem compra o Certificado de Participação do Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, contribui com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar!