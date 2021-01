Hiper Saúde premia comerciante do Jardim Eldorado no ‘Giro da Sorte’

Mais um assisense premiado pelo Hiper Saúde Bauru.

No sorteio deste domingo, dia 24 de janeiro, o comerciante Vanderlei Gomes Pereira, do ‘Mini Mercado Bom Gosto’, na rua Natal Travaglia, do Jardim Eldorado, ganhou R$ 1 mil no “Giro da Sorte”.

Na vizinha cidade de Ibirarema, Maria Aparecida da Silva Lucas, que adquiriu sua cartela na Casa de Ração Nossa Senhora Aparecida, também foi contemplada com R$ 1 mil na rodada do “Giro da Sorte”.

O contemplado do prêmio principal do Hiper Saúde Bauru deste domingo, R$ 200 mil, foi Clodoaldo de Oliveira, morador do centro de Barra Bonita. Ele adquiriu seu Título de Capitalização na Banca da Eliana.

Todo domingo, o Hiper Saúde Bauru sorteia valiosos prêmios para toda a região.

No próximo sorteio, dia 31 de janeiro, o Hiper Saúde terá como prêmio principal um veículo Creta Action e mais a quantia de R$ 30 mil, totalizando R$ 112.000,00 como sugestão de uso do prêmio.

Também serão sorteados dois veículos Mobi Easy e mais R$ 10 mil nos prêmios anteriores.

E o tradicional ‘Giro da Sorte’ terá prêmio de R$ 1 mil em 30 rodadas.

É muito prêmio pra concorrer com uma cartela, que já pode ser adquirida nos postos de vendas em Assis, por apenas R$ 10,00.

Quem compra as cartelas do Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, contribui com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer, em Jaú.

O prêmio de R$ 200 mil foi sorteado para Barra Bonita