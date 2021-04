Hiper Saúde informa: cartelas com data 11 de abril valem para sorteio do dia 18, prorrogado por conta da pandemia

Se você adquiriu uma cartela do Hiper Saúde Bauru impressa com data de 11 de abril, você estará concorrendo ao prêmio de R$ 500 mil no domingo, dia 18 de abril.

Isso porque o sorteio, que inicialmente ocorreria dia 11, foi adiado para o dia 18 de abril em razão das medidas impostas pelo decreto do Governo de São Paulo, que prorrogou o período da fase mais restritiva do Plano São Paulo no combate à pandemia do novo coronavírus.

Mesmo com a mudança na data, a direção do Hiper Saúde explica que as cartelas já adquiridas nos postos de venda de toda a região, mesmo impressas com a data de sorteio para 11 de abril, continuam válidas para participar do sorteio. “Não é preciso trocar a cartela”, orienta o representante da empresa em Assis, Lauro Valim.

Além do prêmio principal de R$ 500 mil, serão sorteados R$ 20 mil (1º sorteio), R$ 30 mil (2º sorteio) e R$ 50 mil (3º sorteio).

O tradicional ‘Giro da Sorte’ terá 30 rodadas com prêmio de R$ 5 mil em cada sorteio.

Ou seja, no domingo, dia 18 de abril, o Hiper Saúde Bauru sorteará um total de R$ 750 mil em dinheiro.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer, conferir e colaborar!