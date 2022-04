Hiper Saúde distribui R$ 15,5 mil em prêmios para região de Assis

Mais um final de semana com muitos prêmios do Hiper Saúde Bauru para Assis e outras duas cidades da região.

No total, no sorteio realizado neste domingo, dia 14 de abril, foram R$ 15,5 mil distribuídos para moradores de Assis, Palmital e Cândido Mota.

O maior prêmio foi destinado para o vizinho município de Palmital.

O palmitalense Adão, morador da vila São José, foi o ganhador isolado do terceiro sorteio e faturou R$ 10 mil. Ele viajou para Bauru nesta segunda-feira para receber o seu prêmio.

No sorteio anterior, também no valor de R$ 10 mil, Amanda, que mora na vila Pires, em Cândido Mota, foi uma das quatro pessoas contempladas. Cada uma delas levará R$ 2,5 mil.

O principal prêmio do final de semana, um veículo Fiat Toro e mais R$ 90 mil em dinheiro, foi dividido a dois ganhadores, que moram em Garça e Itaporanga. Na divisão, cada um receberá importância de R$ 117,5 mil.

GIRO DA SORTE – Nas tradicionais rodadas do ‘Giro da Sorte’, três assisenses foram premiados e cada um levará R$ 1 mil.

Rafael, morador no centro de Assis, foi contemplado na 16ª rodada.

Na 18ª rodada, o ganhador foi o assisense Alexandre, que adquiriu o seu Título de Participação na ‘Carol Doces’.

Ailton, que mora na vila Santa Rita, em Assis, comprou sua cartela no ‘Bar do Romário’ e também faturou R$ 1 mil.

No total, foram R$ 15,5 mil em prêmios distribuídos pelo Hiper Saúde Bauru para a região de Assis.

Quem compra uma cartela do Hiper Saúde, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Veja os prêmios do próximo sorteio, domingo, dia 1º de maio.