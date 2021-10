Hiper Saúde distribui mais R$ 38 mil para a região

Um candidomotense, que mora no distrito do Frutal do Campo, ganhou R$ 20 mil no sorteio do Hiper Saúde Bauru realizado neste domingo, dia 24 de outubro. No total, foram distribuídos R$ 38 mil em prêmios para a região de Assis.

José Batista Rossini, que adquiriu o seu Título de Capitalização na Banca da Praça, em Cândido Mota, foi o contemplado no terceiro prêmio e faturou R$ 20 mil.

O atrativo prêmio de R$ 500 mil saiu para um morador de Macatuba. Aleandro Almeida Sena comprou sua cartela na ‘Casa da Flora’ e ganhou meio milhão de reais.

Nas 40 rodadas do ‘Giro da Sorte’, seis moradores da região de Assis foram premiados. Cada um ganhou R$ 3 mil.

Marcos Fantireatte adquiriu seu Título de Capitalização no ponto de revenda no Hipermercado Amigão, em Assis, e foi sorteado na nona rodada.

Edson Alves, morador do Jardim Murilo Macedo, em Paraguaçu Paulistta, comprou sua cartela com o vendedor ‘Ze´Pernambuco’ e foi o premiado na 17ª rodada.

Lucas Andrade da Silva, que mora na vila São Cristovão, em Assis, adquiriu o seu título de capitalização na padaria ‘Silva Pães’ e foi o sorteado na 21ª rodada.

Urandi de Andrade, morador da vila Ribeiro, em Assis, comprou sua cartela n o ‘Bar do Sapé’, na vila Souza, e foi o premiado na 24ª rodada.

Larissa Regina Pugliese da Silva, que mora no Jardim San Fernando do Valley, em Assis, foi a sorteada na 27ª rodada.

A palmitalense Marlene Aparecida Trovo de Camargo, que adquiriu sua cartela no’ Supermercado Gomes’ foi a premiada na 36ª rodada do Giro da Sorte e também ganhou R$ 3 mil.

Quem compra o Título de Capitalização do Hiper Saúde, além de concorrer a atrativos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

O prêmio de R$ 500 mil foi sorteado para Macatuba