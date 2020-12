Hiper Saúde distribui mais R$ 30 mil em prêmios para Assis e região

No último sorteio de 2020 do Hiper Saúde Bauru, foram distribuídos mais R$ 30 mil em prêmios para Assis e região.

Foram cinco ‘Giros da Sorte’ de R$ 5 mil para Assis e mais um para Cândido Mota.

O atrativo super prêmio de R$ 1 milhão foi sorteado para a cidade de Itapeva. A nova milionária do interior paulista é Maria Lima Santos, que comprou seu título na loja ‘Brincando Presentes’

Maria Eduarda Luma de Souza, moradora na rua Pedro Bondi, em Avaré, ganhou R$ 30 mil no terceiro sorteio deste domingo.

Da cidade de Tabatinga, Jhony Jorge, que mora no Jardim dos Ypês, foi contemplado no segundo sorteio e ganhou R$ 20 mil. Ele comprou sua cartela em ‘Eli Água’.

No primeiro sorteio deste domingo do Hiper Saúde Bauru, Leandro Aparecido Bindi, do Jardim Modelo, em Pederneiras, foi contemplado com R$ 10 mil.

GIRO DA SORTE – Das 50 rodadas do ‘Giro da Sorte’, cinco ganhadores são de Assis e um de Cândido Mota. Cada um deles ganhou R$ 5 mil. São eles:

Neuza Teresinha Palma de Almeida, que mora na rua Padre Gusmões, na vila Tênis Clube, ganhou R$ 5 mil na segunda rodada do ‘Giro da Sorte’.

Cláudia Regina Diogo da Silva, moradora da rua Princila Nascimento Vezzone, no Parque Colinas, também ganhou R$ 5 mil na 15ª rodada do ‘Giro da Sorte’.

O servidor público municipal Luiz Carlos Pasqualini, morador da rua Myrtes Spera Conceição, no Conjunto Habitacional Inocoop, foi o contemplado na 26ª rodada do ‘Giro da Sorte’ e ganhou R$ 5 mil. Ele comprou sua cartela no ponto de venda ‘MM’, no Avenida Max, na avenida Dom Antônio.

O quarto assisense contemplado no sorteio deste domingo foi Hélio Aparecido Fracasso, residente na rua Padre Gusmões, na vila Santa Cecília. Ele comprou seu título do Hiper Saúde Bauru no ‘Caldo de cana da Bia’ e faturou R$ 5 mil na 39ª rodada do ‘Giro da Sorte’.

Edvaldo de Assis Correia, que mora na rua Osvaldo Cruz, no centro de Assis, também ganhou R$ 5 mil ao ser sorteado na 40ª rodada do ‘Giro da Sorte’.

Na vizinha cidade de Cândido Mota, Márcio Augusto Gozzi, que mora na rua Antônio Pípolo Sobrinho, adquiriu sua cartela no ‘Bar do Caminhoneiro’ e ganhou R$ 5 mil na 22ª rodada do ‘Giro da Sorte’.

MEIO MILHÃO – Neste primeiro domingo de 2021, 3 de janeiro, não haverá sorteio do Hiper Saúde Bauru, mas o prêmio no domingo, dia 10 de janeiro, será de R$ 500 mil e as cartelas “já estão à venda nos postos de venda de Assis e região”, disse Lauro Valim, representante regional da empresa, que aproveitou para parabenizar às dezenas de pessoas premiadas durante 2.020 e agradecer aos milhares de assisenses que confiaram na seriedade da empresa e colaboraram com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer, em Jaú.