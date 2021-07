Hiper Saúde distribui mais R$ 13,5 mil em prêmios na região

ais um final de semana premiado na região de Assis no sorteio do Hiper Saúde Bauru.

Neste domingo, dia 4 de julho, foram R$ 13,5 mil em prêmios distribuídos para moradores de Assis, Tarumã, Paraguaçu Paulista, Ibirarema e Platina.

Nas rodadas do ‘Giro da Sorte’, foram seis contemplados na região.

Logo na primeira rodada, Fábio Carlos Rodrigues, morador na vila Cristal, em Tarumã, ganhou R$ 1 mil.

Na segunda rodada, a premiada foi a assisense Anália da Rosa Luiz, moradora da rua Sorocaba, na vila Progresso. Ele adquiriu a sua cartela no Avenida Max, na avenida Dom Antônio, e ganhou R$ 1 mil.

Nelson Pacheco, que mora na rua dos Vieiras, na Barra Funda, em Paraguaçu Paulista, foi o contemplado na oitava rodada do ‘Giro da Sorte’ e faturou R$ 1 mil.

Outro morador de Paraguaçu Paulista, Rildo de Oliveira Pinho, foi o sorteado na 25ª rodada do ‘Giro da Sorte’ e ganhou R$ 1 mil.

Jéssica Caroline Dias, de Ibirarema, que mora na rua João Domiciano Pereira, faturou R$ 1 mil na 13ª rodada do ‘Giro da Sorte’.

Na cidade de Platina, José Albino, morador da rua Antônio Francisco Nogueira, comprou sua cartela no ‘Bar do cascão’ e também levou R$ 1 mil ao ser contemplado na 23ª rodada do ‘Giro da Sorte’.

ESPECIAIS – Nos prêmios especiais do Hiper Saúde Bauru deste domingo, foram R$ 7,5 mil destinados para a região de Assis.

A assisense Sandra Regina Spíndola, que mora na rua João Ramalho, na vila Tênis Clube, adquiriu sua cartela no Avenida Max e foi contemplada com R$ 5 mil no segundo prêmio.

Luiz Henrique Godoy Salomão, morador da rua Felício Tarabay, no bairro Barra Funda, em Paraguaçu Paulista, dividiu R$ 5 mil, do terceiro prêmio, com um morador de Ibitinga. Cada um faturou R$ 2,5 mil.

No total, só para a região de Assis, foram distribuídos R$ 13,5 mil em dinheiro.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Assisense já recebeu o prêmio do Hiper Saúde Bauru