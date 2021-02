Hiper Saúde distribui mais R$ 10 mil em prêmios para Assis

Dois assisenses foram contemplados no ‘Giro da Sorte’ no sorteio realizado pelo Hiper Saúde Bauru neste domingo, dia 7 de fevereiro. Cada um deles ganhou R$ 5 mil.

O prêmio principal, de R$ 500 mil, saiu para José Eduardo Santiago, que mora na Cohab, na cidade de Ourinhos, Ele adquiriu sua cartela na ‘Center Presentes’ e receberá, sozinho, a importância de meio milhão de reais.

Das 30 rodadas do ‘Giro da Sorte’, com prêmio de R$ 5 mil, dois prêmios saíram para Assis.

Mariusa Bicudo de Lima, moradora da Travessa Vitor Belo, no Jardim Alvorada, ganhou R$ 5 mil.

Taciana Brogueira, que mora na rua Rio Claro, na vila Progresso, adquiriu sua cartela no ‘Mercado Chaves’, e também foi premiada com R$ 5 mil.

Quem adquire as cartelas do Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer, em Jaú.

Acompanhe (abaixo) os prêmios do sorteio do Hiper Saúde Bauru, programado para o próximo domingo, dia 14 de fevereiro.