Hiper Saúde Bauru sorteia mais de R$ 1 milhão neste domingo

Serão mais de R$ 1 milhão em prêmios oferecidos pelo Hiper Saúde Bauru neste domingo, dia 11 de outubro.

O atrativo prêmio do sorteio principal será no valor de R$ 500 mil, além de 40 super ‘Giro da Sorte’ com valor de R$ 7 mil cada rodada e os prêmios de R$ 50 mil, R$ 80 mil e R$ 100 mil nos sorteios especiais. No total, serão sorteados R$ 1.010.000,00.

O fato de a cidade estar sendo contemplada toda semana aumenta o interesse dos assisenses pela participação no sorteio.

“As cartelas para os valiosos prêmios deste domingo, podem ser adquiridas até a tarde deste sábado, nos tradicionais postos de venda espalhados pela região“, lembra o representante do Hiper Saúde na região, Lauro Valim.

Na semana passada, a grande felizarda do Hiper Saúde Bauru em Assis foi a moradora do Conjunto Habitacional Irmã Catarina, ‘CECAP’, senhora Maria Juraci de Caires, da rua José Rossini, que adquiriu sua cartela com o revendedor Hélio, em frente ao Supermercado Superbom.

Ela foi contemplada no quarto e principal prêmio e ganhou, sozinha, um veículo Fiat Toro Endurance e mais a quantia de R$ 42 mil. Os prêmios, já retirados, tinham sugestão de prêmio no valor líquido de R$ 135 mil.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer, em Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.

Prêmio principal deste domingo será de R$ 500 mil