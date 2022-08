Hiper Saúde Bauru premia mais três moradores da região

Mais três moradores das região de Assis foram premiados no sorteio do Hiper Saúde Bauru neste final de semana.

Foram três contemplados nas rodadas do ‘Giro da Sorte’ e cada um recebeu R$ 1 mil.

Na 13ª rodada do ‘Giro da Sorte’ deste domingo, dia 28 de agosto, o premiado foi Douglas, que mora em Cândido Mota.

A assisense Maria, moradora do Conjunto Habitacional Assis IV, foi a contemplada na 25ª rodada.

Na rodada 28 do ‘Giro da Sorte’, Osvaldo, que mora no Conjunto Habitacional Mário Covas, em Paraguaçu Paulista, foi o ganhador.

PRÊMIOS – Desde a segunda-feira, já estão as vendas as cartelas do próximo sorteio do Hiper Saúde Bauru, que acontecerá neste domingo, dia 4 de setembro.

O prêmio principal, no quarto sorteio, será de R$ 250 mil.

Antes, acontecerão três sorteios de R$ 10 mil.

No ‘Giro da Sorte’ serão 20 prêmios de R$ 1.500,00.

No total do sorteio deste próximo domingo, serão R$ 310 mil em prêmios.

Quem compra as cartelas do ‘Hiper Saúde Bauru’, além de concorrer a atrativos e valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho e as obras assistenciais do Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer, conferir e colaborar.

Boa sorte!