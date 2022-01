Hiper Saúde Bauru premia mais cinco moradores da região

Mais um final de semana com prêmios do Hiper Saúde Bauru para moradores da região de Assis.

No sorteio realizado neste domingo, dia 16 de janeiro, foram quatro premiados de Assis e um de Maracaí.

No segundo prêmio, o maracaiense José Neto dos Santos, que comprou sua cartela na ‘Conveniência dos Amigos’, dividiu R$ 5 mil com outros dois ganhadores, que moram em Piraju e Agudos. Cada um receberá R$ 1.666,66.

No ‘Giro da Sorte’ quatro assisenses foram premiados e cada um receberá R$ 1 mil.

Jussara Morais Silva Corrêa, moradora da vila Progresso, comprou sua cartela no ‘Empório da Família’, e foi a contemplada na segunda rodada.

Ercy Rodrigues, residente no Parque das Acácias, adquiriu seu Título de Capitalização no ‘Hotel São Bento’ com o vendedor ‘Galo’, e teve a cartela sorteada na 12ª rodada.

O morador da vila Carvalho, Sérgio Roberto, comprou sua cartela na ‘Casa de Carne Premium’, e foi o ganhador na 23ª rodada do ‘Giro da Sorte’.

Gerferson Borges Barbosa, do Centro de Desenvolvimento de Assis, foi o contemplado na última rodada e também ganhou R$ 1 mil.

O prêmio principal de R$ 250 mil foi dividido entre três pessoas, que moram nas cidades de Marília, Bauru e Dois Córregos. Cada um levará R$ 83.333,33.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

PRÓXIMO – Já estão à venda, por R$ 10, as cartelas do próximo sorteio do Hiper Saúde Bauru, que acontecerá neste domingo, dia 23 de janeiro.

Acompanhe os prêmios:

Prêmios do sorteio do próximo domingo, dia 23, no Hiper Saúde Bauru