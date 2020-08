Hiper Saúde Bauru distribui R$ 20 mil para região de Assis

Aconteceu neste domingo, dia 9 de agosto, o sorteio do ‘Dia dos Pais’ do Hiper Saúde Bauru, que teve como prêmio principal a quantia de R$ 600 mil. Mais uma vez, moradores da região de Assis foram contemplados.

Dois assisenses, um morador de Tarumã e outro de Echaporã ganharam, juntos, R$ 20 mil no ‘Super Giro da Sorte’, que teve o prêmio de R$ 5 mil em cada uma das 40 rodadas.

César Freitas, morador da rua Rouxinol, na vila dos Pássaros, em Tarumã, adquiriu sua cartela no Hiper Saúde Bauru, em Assis, no posto de venda ‘MM’ no Avenida Max, e faturou R$ 5 mil.

Ironei Andrade, que mora na zona rural de Echaporã, também comprou sua cartela na cidade de Assis e foi premiado com R$ 5 mil no ‘Giro da Sorte’.

A assisense Daniele Roman Alberti, moradora da rua Sebastião Leite do Canto, no bairro San Fernando Valley, também foi contemplada com o prêmio de R$ 5 mil.

Robson José Andrade, que mora na rua Sergipe, no Parque das Flores, adquiriu o seu Certificado de Contribuição no ‘Bar do Zitão’ e foi premiado no ‘Giro da Sorte’, faturando R$ 5 mil.

O prêmio principal de R$ 600 mil teve dois ganhadores: Vinícius Ferreira dos Santos, de Bauru, e Ezequiel Pereira Peixoto, de Lins. Eles dividiram o valioso prêmio, ficando R$ 300 mil para cada um.

Quem adquire o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios semanalmente, também colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, colaborar e concorrer!

Boa sorte!

