Henrique de Oliveira será velado em Assis e sepultado em Santo Antônio da Platina

A família do radialista Sebastião Henrique Jesuíno, ‘Henrique de Oliveira’, decidiu que o seu sepultamento ocorrerá na cidade de Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná, no período da tarde.

O corpo, já liberado pelo Instituto Médico Legal, será velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, até às 13 horas, quando haverá o translado para a cidade paranaense.

Henrique de Oliveira sofreu um acidente de trânsito com seu carro, dias atrás, e vinha reclamando de dores na coluna.

Na noite desta quarta-feira, ele foi socorrido pelo SAMU e levado para a Unidade de Pronto Atendimento. Na madrugada, ele deixou a UPA e foi encontrado morto, caído na rua.

O JSOL – Jornal da Segunda On Line – entrou em contato com a direção da UPA para saber se ele chegou a ser atendido e foi liberado ou se deixou a unidade antes de concluído o atendimento, mas a coordenação do local alegou que “apenas o diretor da FEMA, professor Eduardo Vella, pode dar a informações sobre o caso”. A FEMA administra a Unidade de Pronto Atendimento em Assis.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Henrique de Oliveira será velado em Assis e sepultado no Paraná