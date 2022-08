Guia de ônibus, vítima de acidente, será velado na Catedral de Assis

Fabiano Soares, de 40 anos, morador de Assis, que perdeu a vida no acidente registrado na noite desta segunda-feira, dia 29 de agosto, na SP-270, será velado na Catedral de Assis.

O sepultamento está marcado para às 16 horas, mas poderá ser adiado para a manhã da quarta-feira.

O assisense era o guia que acompanhava os passageiros do ônibus com placas de Paraguaçu Paulista, que retornava de São Paulo, onde o grupo passou o dia realizando compras no comércio do Brás.

Pouco antes das 19 horas, no km 419 da rodovia Raposo Tavares, a menos de 20 quilômetros de Assis, próximo ao posto de combustíveis Rota Sul, em Palmital, na pista no sentido capital-interior, por razões desconhecidas, o ônibus bateu violentamente na traseira do caminhão com placas de São Caetano do Sul.

O motorista e os passageiros do ônibus não sofreram ferimentos.

O caminhoneiro Sidnei Félix de Oliveira, de 32 anos, sofreu vários traumatismos após o veículo que ele conduzia tombar com o impacto da colisão. Gravemente ferido, ele foi socorrido e transportado para a Unidade de Pronto Atendimento de Assis, onde aguarda ser transferido para um hospital.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o tráfego foi normalizado por volta das quatro horas da madrugada, após a remoção dos veículos envolvidos no acidente e a realização da perícia da Polícia Científica, que poderá apontar as causas do acidente.

Fabiano Soares foi vítima do acidente na SP-270

Imagem: Redes sociais