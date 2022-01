Grêmio, que tem assisense na comissão técnica, avança na Copinha; Marcelinho se despede

O Grêmio Porto Alegrense, que conta com assisense Osvaldo Siqueira na comissão técnica, derrotou o Santa Cruz do Pernambuco por 2 a 0, na tarde desta quarta-feira, dia 12 de janeiro, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, e garantiu vaga na terceira fase da Copa São Paulo de futebol júnior.

Os gols do time do técnico Luís Eduardo foram marcados por Kevin, aos 10 minutos, e Kauan, aos seis minutos da segunda etapa.

Siqueira, que é o coordenador da preparação física do tricolor gaúcho, informou que o adversário na próxima fase será o Grêmio Novorizontino. O confronto acontecerá em Jaú, nesta sexta-feira, dia 14 de janeiro, em horário a ser divulgado pela Federação Paulista de Futebol.

DESPEDIDA – O assisense Marcelinho Mendes, que defende o Velo Clube de Rio Claro se despediu da Copinha nesta quinta-feira após a derrota diante do Falcon do Sergipe pelo placar de 3 a 1, em jogo disputado no estádio municipal Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos.

Marcelinho foi o lateral esquerdo titular nos três jogos do Velo Clube, tendo marcado um gol, em cobrança de penalidade máxima, na segunda rodada.

Professor Osvaldo Siqueira integra comissão técnica do Grêmio