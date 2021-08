Gibão ‘Toca Raul’ nesta sexta-feira para lembrar o ‘maluco beleza e pai do rock’

Neste sábado, dia 21 de agosto, completa 32 anos da morte de Raul Seixas, considerado o ‘pai do rock brasileiro’. Para lembrar a data, cantar e contar um pouco a história do ‘maluco beleza’, o radialista Reinaldo Nunes convidou o artista Gibão para se apresentar na live ‘Português livre pra falar’ na noite desta sexta-feira, dia 20 de agosto.

A transmissão, que acontece diariamente das 19 às 20 horas, de segunda a sexta-feira, na plataforma facebook, poderá ser visualizada na plataforma Youtube e marcará a estreia do canal ‘Português de Assis’.

“Antes da pandemia, evento com música ao vivo aconteciam em Assis para lembrar essa data. Sem aglomeração, decidimos fazer essa transmissão on line, com uma produção caseira, feita por curiosos e fãs do Raulzito”, conta Nunes, que sugere aos interessados em se inscreverem no canal pelo seguinte endereço: https://www.youtube.com/channel/UCKORXxOYaobOx8Ph8CWRoAg

O radialista destaca que muitos músicos na cidade tocam sucessos de Raul, mas, segundo ele, Gibão tem um repertório repleto, com obras pouco conhecidas do público.

HISTÓRIA – Raul Santos Seixas morreu aos 44 anos em São Paulo, no dia 21 de agosto de 1989. O baiano foi cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista brasileiro. Ele é considerado um dos pioneiros do rock brasileiro.

Também foi produtor musical da CBS, durante sua estada na cidade do Rio de Janeiro e, por vezes, é chamado de ‘Pai do Rock Brasileiro’ e ‘Maluco Beleza’.

Sua obra musical é composta por dezessete discos lançados durante 26 anos de carreira. Seu estilo musical é tradicionalmente classificado como rock e baião, e de fato conseguiu unir ambos os gêneros em músicas como Let me Sing, Let me Sing.

Seu álbum de estreia, Raulzito e os Panteras, lançado em 1968, foi produzido quando integrava o grupo ‘Raulzito e os Panteras’, mas só ganhou notoriedade crítica e de público com músicas como Ouro de Tolo, Mosca na Sopa e Metamorfose Ambulante, do álbum Krig-ha, Bandolo!, de 1973.

Raul Seixas tinha um estilo musical que era chamado de “contestador e místico”. Isso se deve aos ideais que defendia, como a Sociedade Alternativa apresentada no álbum Gita, lançado em 1974, influenciado por figuras como o ocultista britânico Aleister Crowley.

Raul Seixas se interessava por filosofia (principalmente metafísica e ontologia), psicologia, história, literatura e latim. Algumas ideias dessas correntes foram muito aproveitadas em sua obra, que possuía uma recepção boa ou de curiosidade por conta disso.

Ele conseguiu gozar de uma audiência relativamente alta durante sua vida.

Nos anos 80, continuou produzindo álbuns que venderam bem, como Abre-te Sésamo (1980), Raul Seixas (1983), Uah-Bap-Lu-Bap-Lah-Béin-Bum! (1987) e A Panela do Diabo (1989), esse último em parceria com o também baiano e amigo Marcelo Nova.

Sua obra musical tem aumentado continuamente de tamanho, na medida em que seus discos (principalmente álbuns póstumos) continuam a ser vendidos, tornando-o um símbolo do rock do país e um dos artistas mais cultuados e queridos entre os fãs nos últimos anos.



Imagem: Divulgação

Informações: wikipedia