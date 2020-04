Garoto de 13 anos, com suspeita de COVID-19, deixa a UTI do Regional

Boa notícia!

O adolescente com 13 anos de idade, que havia sido internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Assis com suspeita de COVID-19, recebeu alta médica nesta sexta-feira, dia 24 de abril.

A triste informação sobre a internação foi divulgada no período da manhã, no portal oficial da Prefeitura Municipal de Assis, junto com o boletim oficial dos casos de coronavírus.

Horas depois, o JSOL –Jornal da Segunda On Line– confirmou que o menino já tinha recebido alta da equipe médica e que passará por isolamento domiciliar, com monitoramento da Secretaria Municipal da Saúde.

De acordo com o último boletim do coronavírus, os casos suspeitos em Assis aumentaram de 30 para 32 nas últimas 24 horas.

A Secretaria Municipal da Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, divulgou o Boletim Oficial mantendo os mesmos nove casos positivos, sendo dois óbitos e sete pacientes “curados”.

A morte de um homem de 82 anos foi descartada de COVID-19 e o óbito de uma mulher de 65 anos, registrado na UTI do Hospital Regional, no dia 8 de abril, continua em investigação.

ESTADO – O Boletim Oficial da Secretaria Estadual da Saúde, divulgado na tarde desta sexta-feira, dia 24, informa que o novo coronavírus já provocou 1.512 mortes no Estado de São Paulo. De quinta-feira para sexta-feira, foram confirmados 167 novos óbitos, o que representa aproximadamente sete por hora.

O Estado registra 17.826 casos confirmados da doença, distribuídos em 269 municípios.

Estranhamente, o boletim informa que há o registro de um óbito em Assis, mas é provável que neste sábado o número seja corrigido.

BRASIL – No final da tarde desta sexta-feira, dia 24, o Ministério da Saúde anunciou que subiu para 3.670 o número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil. Só nas últimas 24 horas, foram confirmados 357 óbitos.

No total, são 52.995 casos confirmados no país, segundo os dados mais recentes do ministério, com 3.503 novos diagnósticos nas últimas 24 horas.

