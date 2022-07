Galpão Cultural realiza atividades gratuitas para as crianças durante as férias

A FLiAzinha: Ciranda Literária realiza no Ponto de Cultura Galpão Cultural várias atividades gratuitas para as crianças durante o período de férias.

A programação de férias da FLiAzinha começou no domingo, dia 10 de julho, com o Cineclubinho, uma parceria com o Cineclube Exílio, e vai até o dia 24 de julho.

Neste final de semana, as atividades da programação de férias da FLiAzinha foram ‘Leia Meninas’ e ‘Oficina de Escrita’ para adolescentes. O ‘Leia Meninas’ foi realizado na tarde deste sábado, dia 16. “Foi uma atividade de contação de história a partir do livro “Poeminhas da terra” e também aconteceu a confecção e brincadeira de peteca”, contam os organizadores.

A ‘Oficina de Escrita’ para adolescentes será ministrada pela escritora Fabrina Martinez na tarde deste domingo, dia 17, a partir das 15 horas.

“A oficina de escrita criativa propõe conversas e apresenta exercícios para que as pessoas possam despertar seu potencial criativo com liberdade e consciência de que escrever é um ofício a ser aprendido e aprimorado”, explicam. A oficina é direcionada para pessoas com idade a partir de 12 anos e tem a duração prevista de 1h30.

Nos dias 23 e 24 de julho a programação de férias continua.

No sábado, dia 23, das 15 às 16h, acontece a Oficina de Capoeira Angola para crianças com o contramestre Marcio Blanca, capoeirista angoleiro, educador social, artesão de instrumentos musicais e mobilizador cultural.

O encerramento da programação de férias da FLiAzinha acontece no domingo, dia 24, das 16 às 18h, com a Oficina Brincar de Dança, que propõe atividades brincantes, jogos de expressão global e a ativação de memórias da cultura popular brasileira dos seus participantes, favorecendo assim, suas expressividades cênicas e sociais. A atividade é dedicada às crianças, mães, pais, educadoras e educadores.

Serviço:

Programação de férias FLiAzinha

Domingo, 17 de julho: Oficina de Escrita para adolescentes com a escritora Fabrina Martinez

Sábado, 23 de julho: Oficina de Capoeira Angola com o contramestre Marcio Blanca

Domingo, 24 de julho: Oficina Brincar de Dança

Todas as atividades acontecem no Ponto de Cultura Galpão Cultural localizado na travessa Sorocabada, nº 40

Entrada gratuita

Mais informações no Instagram e Facebook @feiraliterariadeassis

Atividades acontecem no Galpão Cultural

Imagem: Divulgação