‘Galo’ de Limeira tem nova comissão técnica para estreia contra o VOCEM

O primeiro adversário do VOCEM no Campeonato Paulista da Segunda Divisão em 2020 tem nova comissão técnica.

O Independente de Limeira, ou ‘Galo’ como é conhecido pelo torcedor, anunciou o retorno do técnico Sandro Gomes, que comandou o time na Série A-3 no ano de 2.012.

Após oito anos, ele retorna ao ‘Galo’ prometendo “alegrar muito o torcedor galista, montando um elenco bastante competitivo e aguerrido”.

A comissão técnica da Independente de Limeira ainda conta com Ricardinho (auxiliar técnico), Marco Aurélio Ribeiro Santos ( preparador físico) e Alisson Salles de Souza (preparador de goleiros).

Segundo a assessoria de imprensa do clube “a preparação para o Campeonato Paulista já está a todo vapor em nosso Galo da Vila Esteves”.

Sob o comando do técnico Sandro Gomes, o elenco está “treinando forte para a competição”, explica a assessoria.

Muitos atletas ainda sendo observados, mas alguns jogadores que defenderam o time em 2019 devem ter seus contratos renovados.

Independente de Limeira e VOCEM de Assis estreiam no Campeonato Paulista da Série B no domingo, dia 18 de abril, às 10 horas, no estádio Comendador Agostinho Prada, em Limeira.

2019 – Na temporada passada, o Independente de Limeira esteve no caminho do outro time de Assis, o Atlético Assisense. Foram dois confrontos na segunda fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

No dia 22 de julho, no estádio Antônio Vianna Silva, o Tonicão, em Assis, diante de 100 torcedores pagantes, o placar permaneceu sem alteração.

Na rodada seguinte, dia 29 de julho, no estádio Comendador Agostinho Prada, em Limeira, o placar se repetiu para frustração dos 389 pagantes.

Nova comissão técnica da Independente de Limeira