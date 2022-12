GAEMA e Polícia Ambiental realizam ‘Operação Canoas 1’

Para comemorar mais um aniversário do comando do Policiamento Ambiental, a 4ª Companhia da Polícia Ambiental, em conjunto com o GAEMA -Núcleo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente -Assis- do Ministério Público de São Paulo, realizou nesta segunda-feira, dia 12 de dezembro, uma operação denominada ‘Canoas 1’. “O objetivo foi coibir a pesca e caça predatória na região”, explicou o promotor Luís Fernando Rocha.

Um resultado parcial da operação aponta o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Assis, Cândido Mota e Salto Grande.

Foram apreendidas nove armas de fogo e 151 munições de diversos calibres, além de diferentes materiais para recarga de cartuchos e 760 gramas de peixes de diversas espécies.

Na esfera administrativa, explicou Rocha, foi elaborado um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 1.015,20 “pelo armazenamento de espécie proveniente da pesca proibida”.

Um homem foi preso em flagrante por porte de arma de fogo, sendo arbitrada uma fiança no valor de R$ 12.120,00.

Armas, munições e objetos apreendidos na operação

Divulgação: Ministério Público