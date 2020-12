Futebol amador em luto pela morte de diretor do Fluminense

O futebol amador de Assis está enlutado.

Morreu na madrugada desta terça-feira, dia 1º de dezembro, aos 68 anos de idade, na Santa Casa de Ourinhos, Durval Teodoro, mais conhecido como ‘Negão do Ferro Velho’, diretor do Fluminense Futebol Clube, da vila Operária.

Pai do presidente do time, Fabinho Teodoro, ‘Negão’ era figura marcante à beira do gramado nos jogos do tricolor, não importando se eram simples amistosos, no campo do FOFUC, ou partidas oficiais do Campeonato Amador ou Taça Prefeitura. Foram três títulos consecutivos conquistados no futebol de Assis.

“Ele era um apaixonado pelo futebol. Fazia tudo pelo time”, resumem os amigos e jogadores.

Durval, filho do saudoso Lucrécio Teodoro e dona Aurora Teodoro, herdou o apelido de ‘Negão do Ferro Velho’ por trabalhar no comércio de sucatas e peças usadas de veículos.

O velório de Durval Teodoro teve início na tarde desta terça-feira, mas seria interrompido no início da noite para ser retomado na manhã desta quarta-feira, na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro no início da tarde, em direção ao Cemitério Municipal da Saudade, onde acontecerá o sepultamento às 14 horas.

Durval Teodoro deixa a esposa Neila e quatro filhos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

‘Negão’ e o filho Fabinho, campeões pelo Fluminense