Frente pela Democracia promove debate sobre a greve nos Correios

Acontece nesta quinta, dia 10 de setembro, a partir das 19 horas, de forma virtual, um debate ao vivo sobre a greve dos Correios e a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e contra as privatizações. A organização é da Frente pela Democracia e Soberania Nacional de Assis.

O diálogo contará com a participação de Hideyochi Hina, o ‘Japa’, diretor sindical do Sindicato dos Empregados dos Correios de Bauru, Araçatuba, Presidente Prudente, Botucatu e regiões e Fábio Escobar, diretor do Sindicato dos Bancários de Assis.

A transmissão acontecerá na plataforma Facebook na página da Frente pela Democracia e Soberania Nacional de Assis.

“Na mira das privatizações propostas pelo Ministério da Economia do Governo Bolsonaro, os trabalhadores dos Correios sofreram um forte ataque, com a destruição de 70 cláusulas de seu Acordo Coletivo de Trabalho, que deveria estar garantido por lei até o final de 2021”, conta ‘Japa’.

Em resposta, os trabalhadores iniciaram uma greve nacional, que provocou o debate sobre a privatização da empresa na ordem do dia.

Os bancários, “também sob ameaça de perdas de direitos, arrocho salarial e de privatização, já avançado em relação à Caixa”, segundo o dirigente Escobar, ameaçaram iniciar sua greve e, “devido ao temor do governo de que a luta entre as categorias se unificasse”, acredita o sindicalista, conseguiram negociar um reajuste salarial com pequeno aumento real em 2021, além da manutenção dos direitos da Convenção Coletiva e dos acordos específicos dos bancos públicos.

A transmissão acontece nesta quinta-feira, dia 10 de setembro, a partir das 19 horas.