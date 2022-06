FPF reconhece erro no gol anulado do VOCEM contra Assisense e escala árbitro da decisão do Paulistão para jogo em Osvaldo Cruz

Em documento encaminhado à diretoria do VOCEM, nesta quinta-feira, dia 16 de junho, a Ouvidoria de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol reconheceu que o atacante Gabriel Marinheiro ‘estava habilitado‘ no momento que tocou de cabeça para marcar o gol, que seria o da vitória contra o Atlético Assisense, na partida disputada no domingo, dia 12 de junho, no estádio Tonicão. No entanto, atendendo solicitação do assistente Vander Luís, o árbitro Márcio Henrique de Góis anulou o gol, marcando impedimento do jogador mariano. O polêmico lance aconteceu nos acréscimos da partida que terminou empatada em 1 a 1.

Diz o documento assinado pelo ouvidor Roberto Perassi: “GOL MAL ANULADO PELO ÁRBITRO ASSISTENTE 02, MIN. 90+2 DE PARTIDA: – Após cobrança de tiro livre, houve uma disputa da área, da qual surgiu o toque de cabeça do atacante da equipe mandante para seu companheiro, o qual fez o gol que daria a vitória ao VOCEM. O Sr. Vander Luís Pereira interpretou que o referido atacante estava em posição de impedimento e interferiu no jogo tocando a bola. Analisando as imagens, essa Ouvidoria da Arbitragem entendeu que o atacante em questão estava habilitado, tanto pelo penúltimo defensor, quanto pela linha da bola, que são referências importantes para sancionar uma posição de impedimento. Sendo assim, consideramos que as arguições do nosso filiado são PROCEDENTES.”

Na mesma reclamação endereçada à Ouvidoria da Arbitragem da Federação Paulista de Futebol, a diretoria do VOCEM protestou pela não marcação de uma penalidade máxima, aos 5 minutos do primeiro tempo do clássico, quando, numa disputa de bola na área do Assisense, o atacante Leonardo caiu, antes de concluir. Para a ouvidoria, no entanto, as imagens do lance “não são muito claras” e o árbitro Márcio Henrique de Góis estava muito próximo ao lance, o que “pode ter facilitado a sua interpretação”.

“POSSÍVEL TIRO PENAL NÃO ASSINALADO EM FAVOR DO VOCEM NO MIN. 05 DE PARTIDA: – Essa Ouvidoria de Arbitragem analisou as imagens e concluiu que elas não são muito claras, muito mais pela distância da câmera, para um parecer concreto, mas alguns elementos nos levam a entender que o árbitro, Sr. Marcio Henrique de Gois, fez uma leitura e

interpretação plausível, pois observamos que o defensor da equipe visitante e o atacante da reclamante realizaram movimentos próprios para uma disputa pela bola, a qual está próxima de ambos, além da proximidade do árbitro, o que pode ter facilitado a sua interpretação.”

Ao final do parecer sobre a reclamação do VOCEM, a Ouvidoria da Federação Paulista repetiu que: “após analisar os vídeos, entendeu como extremamente relevante o envio do documento por parte do nosso filiado, como também foi PROCEDENTE a contestação referente a anulação equivocada do seu segundo gol que, provavelmente, daria a vitória a referida equipe.”

Segundo a Federação Paulista, o árbitro Márcio Henrique de Góis e o assistente Vander Luís passarão por medidas ‘corretivas’. “Após analisarmos os lances que deram causa às contestações, entendemos que se fez necessário encaminhar o senhor Márcio Henrique de Góis e o senhor Vander Luís Pereira ao setor de ‘Desenvolvimento da Arbitragem’ para que sejam realizadas as orientações técnicas com os árbitros em questão.”

O presidente do VOCEM Lauro Valim disse ter ficado ‘parcialmente satisfeito’ com a decisão da Ouvidoria. “É uma pena que, mais uma vez, os erros tenham prejudicado nossa equipe, colocando em risco todo o trabalho de uma temporada”, lamentou o dirigente.

Uma vitória contra o Assisense no dia 12 de junho recolocaria o VOCEM na vice-liderança do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Segunda Divisão e na zona de classificação para a próxima fase da competição.

DECISÃO – Prejudicado pela arbitragem, terceiro colocado mno Grupo 2 e fora da zona de classificação, o VOCEM se prepara para uma verdadeira decisão neste domingo, dia 19 de junho, às 10 horas, no estádio Breno do Val, em Osvaldo Cruz, num confronto direto pela segunda colocação.

O técnico Paulo César ‘PC’, que comandou um treinamento coletivo na manhã desta sexta-feira, no CT Padre Beline, não quis adiantar a equipe que colocará em campo, mas ele poderá contar com o retorno do atacante Gustavo Schutz, que cumpriu suspensão automática no clássico, e o meio campista Giancarlo, liberado pelo Departamento Médico.

A delegação mariana viaja neste sábado, após o jantar, para Osvaldo Cruz, onde ficará concentrado até o momento da partida.

ARBITRAGEM – A Federação Paulista de Futebol escalou para o jogo decisivo em Osvaldo Cruz, o árbitro Thiago Duarte Peixoto, de 43 anos. que atuou na decisão do Campeonato Paulista da Série A-1. No dia 3 de abril, ele foi o árbitro do VAR no Allianz Parque, na final entre Palmeiras e São Paulo. O jogo terminou com a goleada de 4 a 0 e o título do ‘Verdão’.

Uma semana depois, dia 9 de abril, ele foi o árbitro do clássico regional entre Marília e Noroeste, pelo Campeonato Paulista da Série A-3. Naquela partida no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, o time de Bauru venceu por 1 a 0 e prosseguiu sua trajetória rumo ao título, conquistado em Ribeirão Preto, contra o Comercial.

Os assistentes escalados pela Federação Paulista para o jogo em Osvaldo Cruz neste domingo serão: Marlon Spinola, de 40 anos, e Augusto Faria Calabio, de 37.

