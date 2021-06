FPF realiza Arbitral da Segundona, mas não confirma os grupos

Em reunião virtual, a Federação Paulista de Futebol promoveu na manhã desta quinta-feira, dia 17 de junho, o Conselho Arbitral do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. VOCEM e Atlético Assisense confirmaram suas inscrições através dos presidentes Lauro Valim (foto) e Fábio Melo.

No encontro, foi informado que alguns times tradicionais não devem participar das disputas em 2021. Grêmio Osasco, Ska Brasil, Tupã, Brasilis, Jabaquara e Francana não tiveram suas inscrições confirmadas por diferentes razões.

Segundo o calendário apresentado pela FPF e aprovado pelos dirigentes, a competição terá início no dia 22 de agosto e a decisão do título está programada para duas partidas, que acontecerão nos dias 27 e 31 de outubro.

O prazo para inscrição dos atletas para a disputa da primeira rodada termina no dia 13 de agosto. Poderão ser inscritos 26 jogadores profissionais na ‘Lista A’ e mais uma ‘Lista B’, formada por atletas da base, desde que eles tenham vínculo de seis meses, no mínimo, com o clube.

Apesar de o Departamento Técnico da Federação Paulista de Futebol não ter divulgado os grupos da Segundona, o que pode ocorrer na próxima semana, a maioria dos dirigentes acredita que as chaves, levando em conta os critérios de regionalização, deverão ser as seguintes:

Assisense

VOCEM

Grêmio Prudente

Osvaldo Cruz FC

Santacruzense

XV de Jaú ou Fernandópolis FC

América de Rio Preto

Inter de Bebedouro

Catanduva FC

CA Taquaritinga

Matonense

Fernandópolis ou XV de Jaú

São Carlos FL

Grêmio São-Carlense

Independente

Rio Branco

Itapirense

Mogi Mirim EC

Paulista

Colorado Caieiras

Grêmio Mauaense

Mauá FC

Flamengo de Guarulhos

AD Guarulhos

Barcelona Capela

União Suzano

ECUS

União Mogi

Atlético Mogi

Manthiqueira

Lauro Valim confirmou inscrição do VOCEM