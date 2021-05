FPF marca reunião virtual que pode definir início da Segundona

A Federação Paulista de Futebol convocou os clubes interessados na disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a ‘Série B’, para uma videoconferência nesta quinta-feira, dia 27 de maio.

No encontro, VOCEM de Assis e Clube Atlético Assisense devem confirmar o interesse na disputa que poderá ter a sua data de início anunciada pela FPF.

VOCEM – Enquanto aguarda o calendário da Segundona, a diretoria do VOCEM aceitou ‘emprestar’ o treinador Betão Alcântara ao Comercial de Ribeirão Preto para as partidas finais da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A-3.

Neste final de semana, jogando no estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui, o Comercial, sob o comando de Alcântara, empatou pelo placar de 0 a 0.

Faltando apenas uma rodada para o término da primeira fase da Série A-3, o time de Ribeirão Preto não corre o risco de rebaixamento e ainda tem chances remotas de classificação para as quartas-de-finais.

Clube Atlético Penapolense, com 6 pontos, e Batatais, com 9, estão rebaixados para a Segundona em 2022.

O Comercial é o 12º colocado, com 17 pontos somados.

O oitavo colocado é o Nacional de São Paulo, com 19 pontos.

Na última rodada, no final da tarde desta terça-feira, dia 25 de maio, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, o Comercial receberá o São José, de São José dos Campos.

Além de precisar vencer para chegar aos 20 pontos, o clube de Ribeirão Preto torce por tropeços de Marília, Nacional, Desportivo Brasil, Capivariano e Bandeirante de Birigui.

ASSISENSE – A diretoria do Clube Atlético Assisense, que deve confirmar sua participação no Campeonato Paulista da Segunda Divisão na reunião de quinta-feira, após contratar o gerente de futebol Felipe Veloso, surpreendeu a torcida ao anunciar uma contratação de repercussão nacional.

O presidente Fabinho Melo apresentou o atacante Thiago Ribeiro, de 21 anos de idade, irmão do ex-jogador Adriano ‘Imperador’.

A ‘badalada’ notícia despertou interesse dos principais meios de comunicação esportiva do país. Thiago foi submetido aos exames médicos e já assinou vínculo com o ‘Falcão do Vale’ para a Segundona 2021.

Será a primeira experiência de Thiago Ribeiro no futebol profissional e brasileiro.

Desde 2016, ele estava morando e atuando nos Estados Unidos, onde defendia uma equipe no Campeonato Universitário. No ano de 2017, ele comemorou o título de campeão da ‘Dallas Cup sub-18’, vestindo a camisa do Cedar Stars Academy.

Thiago poderá formar dupla de ataque com Lukaku, que teve atuação destacada no Marília e Osvaldo Cruz e encontra-se emprestado pela diretoria do Assisense a um clube do futebol baiano.

Com isso, aos poucos, o técnico Paulo César ‘PC’ vai montando o time para a disputa da Segundona.

O ‘Falcão do Vale’ continua treinando diariamente e avaliando alguns jogadores. “A meta é pés nos chão e pensamento no alto”, resume Felipe Veloso.

Imagem: Divulgação