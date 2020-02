FPF divulga tabela da Segundona; clássico de Assis será dia 26 de abril

A Federação Paulista de Futebol divulgou na tarde desta segunda-feira, dia 17 de fevereiro, a tabela completa da primeira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, Série B, onde estão inscritos os dois times de Assis.

VOCEM e Atlético Assisense estão no Grupo 2, junto com: Esportiva Santacruzense de Santa Cruz do Rio Pardo, XV de Novembro de Jaú, Independente de Limeira, Rio Branco de Americana e União Agrícola Barbarense de Santa Bárbara do Oeste.

Na primeira rodada, o Atlético Assisense, do técnico Michel Cordeiro, estreia em casa, no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, dia 19 de abril, às 10 horas, contra o tradicional XV de Novembro de Jaú.

Já o ‘Esquadrão da Fé’, do treinador Betão Alcântara, no mesmo dia e horário, vai até Limeira estrear contra o Independente.

A segunda rodada, marcada para o domingo, dia 26 de abril, será marcada pelo clássico local no estádio Tonicão e terá o VOCEM como mandante.

Acompanhe a tabela dos dois times de Assis na primeira fase:

1º TURNO:

1ª rodada – 19 de abril

Assis (10 horas) – Atlético Assisense x XV de Novembro de Jaú

Limeira (10 horas) – Independente de Limeira x VOCEM

2ª rodada – 26 de abril

Assis (10 horas) – VOCEM x Atlético Assisense

3ª rodada – 03 de maio

Santa Cruz do Rio Pardo (10 horas) – Santacruzense x VOCEM

Assis (10 horas) – Atlético Assisense x Rio Branco de Americana

4ª rodada – 10 de maio

Assis (10 horas) – VOCEM x União Barbarense

Limeira (10 horas) – Independente x Atlético Assisense

5ª rodada – 15 de maio

Jaú (20h30) – XV de Novembro x VOCEM

6ª rodada – 24 de maio

Assis (10 horas) – Atlético Assisense x Santacruzense

7ª rodada – 31 de maio

Assis (10 horas) – VOCEM x Rio Branco de Americana

Santa Bárbara do Oeste (10 horas) – Barbarense x Atlético Assisense

2º TURNO:

1ª rodada – 05 de junho

Jaú (20h30) – XV de Novembro x Atlético Assisense

Dia 07 de junho

Assis (10 horas) – VOCEM x Independente de Limeira

2ª rodada – 14 de junho

Assis (10 horas) – Atlético Assisense x VOCEM

3ª rodada – 21 de junho

Assis (10 horas) – VOCEM x Santacruzense

Americana (10 horas) – Rio Branco x Atlético Assisense

4ª rodada – 28 de junho

Assis (10 horas) – Atlético Assisense x Independente de Limeira

Santa Bárbara do Oeste (10 horas) – Barbarense x VOCEM

5ª rodada – 05 de julho

Assis (10 horas) – VOCEM x XV de Novembro de Jaú

6ª rodada – 12 de julho

Santa Cruz do Rio Pardo (10 horas) – Santacruzense x Atlético Assisense

7ª rodada – 19 de julho

Assis (10 horas) – Atlético Assisense x União Barbarense

Americana (10 horas) – Rio Branco x VOCEM

De acordo com o regulamento, avançam na competição os dois primeiros colocados de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados das seis chaves.

Clássico está marcado para o dia 26 de abril