FPF desiste da Série B-2 em 2021 e Segundona não terá rebaixamento em 2020

Novidades no Campeonato Paulista da Segunda Divisão 2020, onde estão inscritos VOCEM e Clube Atlético Assisense.

A competição, que teria a primeira rodada neste próximo final de semana, está suspensa até que autoridades de saúde garantam não haver mais riscos de jogos por conta da pandemia do coronavírus.

Na manhã desta quarta-feira, dia 15 de abril, em entrevista a um canal de televisão, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Bastos Carneiro, rompeu o silêncio sobre as disputas e antecipou que o campeonato sofrerá mudanças.

A principal delas, já confirmada, é que não será a criada a Série B-2 em 2021 e, consequentemente, não haverá rebaixamento em 2.020, como havia sido aprovado no Conselho Técnico com dirigentes dos clubes.

“Já tínhamos feito o Conselho Técnico do Paulista da Segunda Divisão e o regulamento estava pronto. Por conta do número de clubes, iríamos criar, a partir de 2021 mais uma série. A B1 ficaria com 16 clubes e os outros jogariam a B2. Porém, por conta da quarentena e, em conversas com os clubes, este projeto está abortado”, disse Reinaldo Carneiro.

Os clubes da Segundona serão chamados para a nova reunião, onde será discutido um novo regulamento. “Primeiramente, vamos esperar ter condições de saúde para retomar as competições. Quando for possível voltar, faremos um novo Conselho Técnico da Segunda Divisão. Iremos ouvir os clubes e mudar o formato da competição”, explicou o dirigente.

DESISTÊNCIAS – O principal dirigente do futebol paulista alertou sobre a possibilidade de desistência de clubes. “Provavelmente, muitos clubes da Segunda Divisão, devido à esta crise que estão enfrentando, não poderão disputar em 2020. Por isto, vamos mudar o estilo da competição, ouvir os clubes, e organizar o campeonato com aqueles que puderem participar”, resumiu Carneiro.

Foto: divulgação