FPF confirma VOCEM na Série B e time acelera treinamento remoto

Na manhã desta terça-feira, dia 25 de agosto, o presidente do VOCEM, Lauro Valim, anunciou que a Federação Paulista de Futebol confirmou a inscrição do clube para disputar o Campeonato Paulista da Série B de 2.020.

“Agora, é acelerar os treinamentos, que já acontecem forma remota, apresentar o elenco no início de setembro, realizar os testes de COVID nos atletas, alojar o grupo e intensificar a preparação para a estreia na competição, que deve acontecer no dia 18 de outubro”, narrou o dirigente.

Na tarde desta terça-feira, o professor Cristiano Vieira, responsável pela preparação física, comandou mais um trabalho remoto com o grupo de 18 atletas contratados.

Ele explicou ao JSOL –Jornal da Segunda On Line– que 15 atletas do grupo que realizava a preparação no CT Padre Beline, em Assis, antes da pandemia, permaneceram no elenco e outros três jogadores foram incorporados ao grupo do técnico Betão Alcântara, além de mais dois goleiros, que fazem um trabalho separadamente.

Uma das ‘caras novas’ no ‘Esquadrão da Fé’ na temporada 2020 será o médio volante Tenner (foto), de 21 anos, com passagem pelo Comercial de Ribeirão Preto e Francana. O jogador de 1.81 metro e 77 kg tem executado a carga de exercícios transmitidos pelo professor Cristiano Vieira na cidade de Ribeirão Preto, onde ele reside.

O volante Tenner treina em Ribeirão Preto