Fiuza realiza antigo sonho e anuncia Betão novo técnico do VOCEM

O principal dirigente do VOCEM de Assis, Edson de Lima Fiuza, presidente do Conselho Deliberativo, junto com o vice-presidente da Diretoria Executiva, confirmaram, exatamente às 19 horas, a contratação de Betão Alcântara para comandar o ‘Esquadrão da Fé’ em 2.020.

Fiuza admitiu ser um ‘antigo desejo pessoal’ ver Betão dirigindo a equipe mariana.

Anos atrás, ele chegou a trazer Betão para Assis, mas o contrato não deu certo. “Não podemos errar mais. Se é para acertar desde o começo, Betão é o melhor nome”, resumiu o dirigente mariano.

Na carreira, Betão Alcântara tem vários títulos e acessos em diferentes divisões do futebol paulista.

A apresentação do novo treinador está marcada para segunda-feira, dia 6 de janeiro, quando ele discutirá o planejamento para a temporada e a composição dos demais nomes da comissão técnica.

Títulos conquistados por Betão como técnico:

2018 – Atibaia: Campeão Paulista da Serie A3 e acesso à Série A2.

2016 – Rio Preto: Vice Campeão Paulista da Série A3 e acesso à Série A2.

2015 – Fernandópolis: Vice Campeão Paulista da Segunda Divisão e acesso à Série A3.

2013 – Anapolina: Campeão Goiano Profissional da Segunda Divisão.

2011 – Rio Verde: Campeão Goiano Profissional da Segunda Divisão.

2009 – Limeira: Campeão dos Jogos Regionais em Atibaia/SP (Sub-21).

2004 – Linense: Quadrifinalista do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

2002 – Jataiense: Campeão Goiano Profissional da Segunda Divisão.

2001 – América Rio Preto: Campeão Jogos Regionais em Birigui (Sub-21).

2001 – América Rio Preto: Semifinalista do Campeonato Paulista (Sub-20).

2000 – América Rio Preto: Campeão Paulista (Sub-15).

