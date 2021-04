Final de semana é marcado por mais cinco mortes de COVID em Assis

Mais um final de semana triste em Assis.

Cinco pessoas morreram nos hospitais, vítimas do novo coronavírus e a cidade totaliza 223 óbitos desde o início da pandemia.

Só neste mês de abril, foram 72 vidas perdidas por complicações da doença.

As mais recentes vítimas fatais foram: uma mulher de 53 anos e quatro homens, com 53, 59, 62 e 81 anos de idade.

As informações foram disponibilizadas no mais recente boletim da Secretaria Municipal da Saúde, divulgado no final da manhã desta segunda-feira, dia 26 de abril.

O mesmo documento anuncia o surgimento de 63 casos ‘positivos’ do novo coronavírus nos últimos três dias.

Assis totaliza 7.997 pessoas infectadas pela COVID desde março de 2020, das quais 7.863 são consideradas ‘recuperadas’ pela Vigilância Epidemiológica por terem concluído o isolamento domiciliar ou recebido alta médica.

A última semana do mês de abril começa com 1.407 pessoas aguardando ‘encerramento de caso’ ou à espera de resultado dos exames encaminhados para análise laboratorial.

Das 29.869 notificações abertas nas unidades de saúde, 20.455 tiveram exames descartados para doença.

TRÊS DÍGITOS – Os hospitais de Assis voltaram a ter mais de uma centena de pacientes internados se recuperando dos efeitos do novo coronavírus neste início de semana.

Nesta segunda-feira, 51 moradores de Assis e 50 da região estavam hospitalizados.

Dos pacientes assisenses, 18 estavam em leitos de UTI, sendo 10 mulheres e oito homens.

Nas enfermarias, eram atendidos 21 homens e 12 mulheres.

Na Unidade de Pronto Atendimento ‘UPA Ruy Silva’, no Jardim Aeroporto, alguns pacientes intubados continuavam à espera de uma vaga em leitos de UTI.

Nesta segunda-feira, foram quatro sepultamentos em Assis

198 – Atualizado às 20h07