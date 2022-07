Fernandinho surpreende ao deixar comando do Assisense após dois jogos

Fernando Santos, o ‘Fernandinho’, deixou o comando técnico da equipe sub-20 do Clube Atlético Assisense.

O treinador havia sumido o cargo há pouco mais de duas semanas e dirigiu o ‘Falcãozinho do Vale’ somente em duas partidas do Campeonato Paulista da categoria.

Na estreia, no sábado, dia 9 de julho, no estádio Antônio Vianna Silva, em Assis, o time foi derrotado por 2 a 0 pelo Desportivo Brasil, de Porto Feliz.

“Com apenas cinco dias a frente do comando técnico, procurei dar sequência no trabalho e implementando, aos poucos, minhas ideias, metodologia e estratégias. Mandei a campo uma equipe com entrega total, comprometimento e disciplina tática”, comentou, após a derrota na sua reestreia no time que ele já havia comandado, anos atrás.

Na segunda-feira, dia 11, sob seu comando, o Assisense treinou em Tarumã, onde há um campo com gramado sintético. “A ideia foi fazer com que os jogadores tivessem noção desse tipo de piso porque enfrentariam o Ibrachina, em São Paulo, num estádio com essa condição”, explicou a diretoria.

“Mais um dia de muito trabalho na categoria sub-20, em preparação para a segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paulista. Treino em Tarumã, no sintético, pois a partida será no Centro de Treinamento do Ibrachina”, postou o treinador em suas redes sociais, após o treinamento de segunda- feira.

No dia seguinte, a delegação do Atlético Assisense viajou para São Paulo, onde realizou um treinamento no Centro de Treinamento ‘Laudo Natel’, do São Paulo Futebol Clube, em Cotia.

“Parabéns, presidente Fabinho Mello e técnico Fernando Santos pela logística e obrigado, amigo João Paulo Daniel, pelo apoio, amizade e profissionalismo. Independente de resultados, assim que se faz futebol”, comentou Felipe Veloso, sócio de Fernandinho na franquia da Academia São Caetano.

Na quarta-feira, dia 13, pela segunda rodada da segunda fase, do Paulistinha sub-20, o Assisense foi derrotado pelo Ibrachina por 3 a 1.

Na quinta-feira, de maneira surpreendente, alegando compromissos profissionais, Fernandinho Santos anunciou seu desligamento da equipe.

“Comunico a todos que estou me desligando do Clube. Uma decisão difícil, pois foram dias intensos, onde todos mostraram determinação, talento, responsabilidade, ética, honestidade, caráter e cumplicidade para comigo!” publicou nas redes sociais.

“Agradeço a todos por esses 20 dias juntos. Precisarei focar no curso da CBF Licença ‘B’, em Salvador, Prefeitura de Echaporã e minha franquia do São Caetano na ADPM”, justificou.

Por fim, Fernandinho agradeceu: “Agradeço ao presidente Fábio Melo pela confiança, à comissão técnica: preparador físico Márcio, treinador de goleiros Val, massoterapeuta senhor Almir, mordomo Rodrigo, motorista senhor Luís, cozinheira Andréa, Petrus e Freitas, pelo comprometimento e amizade. Sucesso a todos atletas e profissionais na sequência do campeonato e carreiras”, finalizou.

Com a saída, Fernandinho não enfrentará o São Caetano, justamento o clube que ele possui uma franquia que funciona na ADPM de Assis.

FUTURO – Necessitando da vitória, para não ser eliminado de maneira precoce na competição, o Atlético Assisense receberá o São Caetano, no estádio Tonicão, no dia 23 de julho, às 15 horas. A partida marcará o encerramento do primeiro turno da primeira fase do Campeonato Paulista sub-20.

No segundo turno, o ‘Falcãozinho do Vale’ irá a Porto Feliz enfrentar o líder Desportivo Brasil, receberá o Ibrachina e viajará até o Grande ABC, onde se despedirá da fase contra o São Caetano.

A diretoria do Assisense ainda não informou, oficialmente, quem substituirá Fernandinho.

Fernandinho, durante treinamento no CT do São Paulo, e Cotia