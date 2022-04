Feira Literária de Assis realiza atividades neste sábado

A Feira Literária de Assis (FLiA) e a ‘FLiAzinha: Ciranda literária’, realizam neste sábado, dia 9 de abril, uma série de atividades gratuitas ao público infantil e adulto, no Ponto de Cultura Galpão Cultural, localizado na Travessa Sorocabana.

Para o público infantil, a ‘FLiAzinha: Ciranda Literária’ oferecerá duas atividades no período da tarde.

Às 15 horas, acontecerá capoeira angola para as crianças com o mestre Dourado.

Logo sem seguida, às 16 horas, está programada uma oficina de confecção de boizinho, com o multi-artista Lucas Molina.

Para o público adulto, também no período da tarde deste sábado, ocorrerá a vivência ‘O Encanto do Contar’, que traz como proposta a formação para a contação de histórias a partir do encantamento pelo contar, das trocas de saberes e das experiências das pessoas.

Esta vivência é oferecida pela FLiAzinha em parceria com Carla Natureza.

Para participar desta atividade gratuita, programada das 14 às 15 horas, é necessário fazer inscrição no seguinte link: https://forms.gle/VhVGgGXk5maVdQTm7

Também para o público adulto, no sábado, às 16 horas, está prevista mais uma edição da Pré- FLiA, em preparação da 4ª Feira Literária de Assis.

O evento terá uma roda de conversa com Solange Maria Santana Couto, autora do artigo ¨Tradição, ancestralidade e inclusão social através da cultura popular afrocentrada na Bahia¨, publicado na antologia Narrativas Negras: escrevendo nossas histórias.

Todas as atividades fazem parte da programação do ‘Encontro de Angoleiros Assis’, que acontece nos dias 8, 9 e 10 de abril.

Para participar deste Encontro é necessário fazer inscrição pelo WhatsApp (18) 99672-5670.

Serviço:

FLiAzinha: Ciranda Literária e Pré-FLiA no Encontro de Angoleiros Assis

Quando: 09 de abril, sábado.

Endereço: Ponto de Cultura Galpão Cultural, Travessa Sorocabana, nº 40

Entrada gratuita.

Mais informações: Instagram e Facebook: @feiraliterariadeassis e @angoleirosdosertaoassissp