Feira Literária de Assis prossegue até domingo

Acontece até este domingo, dia 15 de maio, a 4ª Feira Literária de Assis, a FLiA Abayomi, com atividades no Galpão Cultural e Sindicato dos Bancários.

O objetivo do evento “é construir uma atuação ampla e transversal, que possibilite o diálogo com diversas expressões artísticas e contribuir para a consolidação de um espaço múltiplo e diverso, construído coletivamente”, explicam os organizadores.

A Abayomi, que dá nome à Feira Literária desse ano, é uma palavra em Iorubá e significa “Encontro precioso”. Uma das versões de sua história conta que as mães africanas, durante o transporte das pessoas escravizadas da África para o Brasil, acalentavam as crianças com pequenas bonecas feitas com retalhos de suas saias. Essas bonecas foram chamadas abayomis e são consideradas símbolo de resistência e um amuleto de proteção, memória e afetividade.

Toda a programação da Feira é gratuita: Rodas de saberes, oficinas, ‘Leia Mulheres’, lançamentos de livros, apresentações culturais, instalações artísticas e Feira de Livros.

Durante a 4ª FLiA Abayomi acontecem também atividades para crianças na FLiAzinha: Ciranda Literária, um espaço-ciranda, localizado na Biblioteca Comunitária do Galpão Cultural, na Travessa Sorocabana, 40.

PROGRAMAÇÃO FINAL DE SEMANA

Sábado, 14 de maio

10h – Oficina Ensaio de Escrita Poética (Sindicato dos Bancários)

11h – Oficina de Lambe

14h – Oficina de fanzine

16h – Leia Mulheres convida Clubes de Leitura do Interior Profundo

18h30 – Roda de Saberes

19h40 – Roda de Saberes ¨Literatura Infantil¨

21h – Oficina de Slam

22h – Sarau

Domingo, 15 de maio

13h – Almoço dançante

14h – Intervenção artes visuais (público adulto)