Feira do Rolo acontece em novo local nas manhãs de terça-feira

A tradicional ‘Feira do Rolo’, que acontece há mais de seis anos aos domingos no recinto da APRUMAR -antiga Ceagesp-, passou a acontecer também toda semana, nas manhãs de terça-feira, no Jardim São Nicolau, ao lado da ‘Igreja Redonda’, na avenida Abílio Duarte de Souza.

“Muitas pessoas que frequentam a ‘Feira do Rolo’ aos domingos pediram para que a gente programasse um outro dia da semana em outra região da cidade”, justificou Adenilson Rodrigues, um dos organizadores.

Nas duas primeiras semanas, o movimento já agradou. “Muita gente passa pelo local e acaba parando para observar os que está sendo comercializado”, contou.

Rodrigues explicou que vários frequentadores da ‘Feira do Rolo’ aprovaram a nova opção.

Segundo ele, quem quiser também pode levar seus produtos para trocar ou vender no local.

A Feira do Rolo, toda terça-feira, funciona das 7 horas ao meio-dia.

Feira do Rolo acontece no Jardim São Nicolau