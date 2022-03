Favela e o goleiro Matheus são aguardados no VOCEM

O VOCEM aguarda a apresentação do meio campista Favela (foto) e do goleiro Matheus Pereira nos próximos dias.

Os dois atletas, contratados pelo ‘Esquadrão da Fé’ para o Campeonato Paulista da Série B, foram liberados para disputar outras competições, mas seus clubes acabaram sendo eliminados nesta semana.

O goleiro Matheus Pereira, que estava no Tapajós, foi eliminado após dois confrontos com o Paysandu, pelas quartas de final do campeonato paraense.

Já o meio campista Favela estava emprestado ao Rio Preto, que não conseguiu vaga para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-3.

Com isso, o único atleta do VOCEM que ainda não deve se apresentar nos próximos dias é o zagueiro Klaidher, emprestado ao São José. O clube foi o terceiro colocado na primeira fase do Campeonato Paulista da Série A-3 e continua em busca do acesso à Série A-2.

Bastante elogiado no início da temporada, Klaidher atravessa um momento ruim na carreira.

O zagueiro pode ter sido responsabilizado pelo técnico Edson Vieira na derrota diante do Noroeste de Bauru por 3 a 0, em São José, e perdeu a condição de titular.

Contra o Bandeirante de Birigui, fora de casa, ele ficou no banco de reservas e no confronto com a Matonense, neste sábado, Klaidher sequer foi relacionado. No entanto, segundo a imprensa que acompanha o São José, o zagueiro ‘foi poupado para a próxima fase’.

CURSO – O técnico Paulo César ‘PC’ foi liberado pela diretoria mariana para participar de um curso oferecido pela CBF na cidade de Águas de Lindoia e não dirigirá os treinamentos no CT Padre Beline na próxima semana.

Carlos Alberto Seixas, coordenador de futebol, e o preparador físico Cristiano Vieira assumirão os trabalhos.

Imagem: Arquivo Ivanzinho Melo