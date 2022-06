Faltam duas assinaturas para Conselho da FEMA ser convocado

Os estudantes da FEMA já conseguiram assinaturas de quatro conselheiros para solicitar a a convocação de uma reunião extraordinária do Conselho Curador para discutir o processo de eleição do IMESA e a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara Municipal que apura supostas irregularidades na instituição de ensino.

Os alunos pedem ainda, no documento, o ‘afastamento cautelar’ do presidente do órgão, Arildo Almeida, e do Diretor Executivo da instituição, o professor Eduardo Vella.

De acordo com o Regimento Interno da Fundação Educacional do Município de Assis, são necessárias assinaturas de, no mínimo, um terço do colegiado, ou seja: seis conselheiros. Com isso, faltam assinaturas de, pelo menos, mais dois dos 12 conselheiros.

Segundo o JS apurou, os conselheiros que assinaram o documento para convocação da reunião extraordinária foram: João Pedro Blefari Diniz e Jessé Otávio Barreto (representantes dos alunos), Hélio de Paiva Mattos (representante dos trabalhadores) e Nilson Silva (representante do Magistério)

A expectativa dos estudantes é coletar as demais assinaturas para protocolar o documento ainda nesta sexta-feira exigindo a reunião do Conselho Curador.

O CONSELHO – O Conselho Curador da FEMA, órgão soberano e deliberativo da instituição, possui representantes de 16 entidades, sendo três membros natos.

NATOS:

Dirigente Regional de Ensino de Assis – Marlene Barchi

Prefeito Municipal de Assis – José Aparecido Fernandes

Secretário Municipal de Ensino – Dulce de Andrade Araújo

SEGMENTOS:

As demais entidades têm dois membros, sendo um titular e outro suplente:

Associação Comercial e Industrial de Assis (ACIA) – Joseval Reis Batista/Name Sabeh

Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Assis e Região – José Antônio Bueno/Valter de Souza Filho

Associação Paulista de Medicina (APM) – Antônio Fabiano Morelli/Roberto de Mello

Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas (APCD) – Marcelo Carvalho Melo/Marcelo Gomes

Comunidade Geral – Flávio Herivelto Moretone Eugênio/Ricardo Hiroshi

Corpo Discente do IMESA – João Pedro Blefari Diniz/Jessé Otávio Barreto

Corpo Docente do IMESA – David Lúcio Arruda Valverde/Edson Fernando Pícolo de Oliveira

Entidades Representativas do Magistério de Assis – Iza Maria Giannasi/Nilson Silva

Faculdade de Ciências e Letras (Unesp – Campus de Assis) – Andréa Lúcia Dorini de Oliveira Carvalho Rossi/Adão Vermelho

Funcionários da FEMA – Giovana Rodrigues Becheli/Marcos Daniel Dias Palma

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Gustavo Gomes da Silva/Paulo José Delchiaro

Prefeitura Municipal de Assis – Arildo José de Almeida/Percy Cidin Amêndola Speridião

Sindicatos dos Trabalhadores de Assis – Hélio Paiva Mattos/Vagner José de Campos

NOTA – A Assessoria de Imprensa da Fundação Educacional do Município de Assis emitiu uma nota à imprensa sobre os recentes acontecimentos.

“A Fundação Educacional do Município de Assis (FEMA) é uma instituição que forma profissionais de diversas áreas, como tecnologia, comunicação, química e saúde, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico de Assis e região. Atualmente, a FEMA conta com 12 cursos de ensino superior e, ao longo de mais de 30 anos de história, já formou cerca de 7 mil alunos, empregando, anualmente, centenas de pessoas, de forma direta e indireta, no mercado de trabalho de Assis e região.

Além de diversos laboratórios e ambientes de ensino, destinados às práticas científicas e ao aprimoramento profissional, a comunidade regional pode contar com aproximadamente 340 alunos de Medicina, que atuam em sete policlínicas instaladas em parceria com a Prefeitura Municipal de Assis. Essa conquista foi possível devido à implantação do curso de Medicina em 2015.

O trabalho e o comprometimento com a saúde da população se estende ao curso de Fisioterapia, no qual 20 alunos e sete professores atuam no atendimento à comunidade, de forma totalmente gratuita. Durante o último ano, a Clínica de Fisioterapia da FEMA atendeu cerca de 1.500 pacientes no ambulatório de fisioterapia nos mais diversos setores, além dos atendimentos realizados no Hospital Regional de Assis.

Cada vez mais, a FEMA busca se aproximar das pessoas, por meio de projetos de extensão cujo objetivo é realizar atividades sociais e proporcionar à comunidade em geral diversos benefícios e formas de solidariedade. Essa atuação se estende para além das pessoas vinculadas à instituição.

Diante desse compromisso histórico com a sociedade e com a formação de seus alunos, a FEMA repudia todo e qualquer ato de corrupção e declara, publicamente, à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), aberta pela Câmara de Assis nesta segunda-feira, dia 20 de junho de 2022, que não há nenhuma ilegalidade ou qualquer irregularidade nos processos de contas, pagamento de salários, documentos públicos e licitações.

Continuamos empenhados em demonstrar transparência em nossos processos e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Assessoria de Imprensa da FEMA”

Imagem: Divulgação