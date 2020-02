EXCLUSIVO – UPA de Assis afirma que caso suspeito de coronavírus da paciente que esteve no Japão “não se encaixa no protocolo”

Uma pessoa que esteve no Japão está isolada numa área da Unidade de Pronto Atendimento ‘Ruy Silva’, no Jardim Aeroporto, em Assis.

Havia suspeita de ter contraído o coronavírus.

A informação tinha sido confirmada ao Jornal da Segunda pelo secretário municipal de Saúde de Assis, Adriano Luís Romagnoli Pires: “Uma pessoa que esteve no Japão no início de fevereiro tem uma gripe leve e está sendo observada, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde”, disse.

A movimentação foi grande na UPA.

Alguns funcionários, por precaução, começaram a usar máscara facial.

A coordenadora da UPA, Carla Tavares, afirmou ao Jornal da Segunda que o caso “não se encaixa nos critérios da OMS de casos suspeitos”.

NÃO SE ENCAIXA – O secretário municipal da Saúde, Adriano Romagnoli, acaba de entrar em contato com a redação do Jornal da Segunda On Line – JSOL – para reafirmar que a “suspeita não se encaixa no protocolo”, como havia antecipado a coordenadora da UPA, Carla Tavares.

Ele explicou: “ela (paciente) viajou no começo do mês. Protocolo diz que sintomas devem aparecer em até 14 dias. Já passou esse prazo e muito”, reafirmou

Em breve, mais informações.