EXCLUSIVO – Hospital Regional abrirá seis leitos de UTI COVID até terça-feira

Finalmente deve começar a sair do papel a promessa feita de instalação de novos dez leitos para pacientes de COVID-19 no Hospital Regional de Assis.

Trabalhadores foram orientados a começar a preparar seis leitos de Unidade de Terapia Intensiva, que deverão estar disponíveis na CROS – Central de Regulação de Vagas- até a terça-feira, dia 22 de junho. “Recebemos a determinação para entregar os leitos prontos até segunda-feira”, contou um funcionário da equipe de manutenção, sob condição do anonimato.

Segundo o mesmo trabalhador, a direção já teria adiantado que os demais quatro leitos devem estar em funcionamento até o final do mês, concluindo o plano de ampliação anunciado pelo deputado estadual Ricardo Madalena, após encontro na Secretaria Estadual da Saúde.

NADA – Enquanto isso, os 10 leitos de UTI para pacientes de COVID-19, prometidos para o Ambulatório Médico de Especialidades -AME- e anunciados pelo prefeito José Aparecido Fernandes, do PDT, e deputado estadual Mauro Bragato, do PSDB, em entrevista concedida ao portal Assiscity no dia 16 de abril, parecem ter sido esquecidos.

Até o momento, dois meses depois, não há nenhum sinal de movimentação no prédio do Jardim Paraná administrado pela Santa Casa de Assis para receber os leitos.

Desde então, pacientes continuam internados e morrendo na UPA de Assis aguardando por uma vaga de UTI.