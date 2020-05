EXCLUSIVO: Aprovado Curso de Arquitetura e Urbanismo na FEMA

Em meio a tantas notícias tristes e ruins, finalmente algo de positivo.

Está estampado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição do dia 13 de maio de 2020, no caderno reservado aos atos do Poder Executivo, a deliberação de uma reunião do Conselho Estadual de Educação aprovando o Projeto do Curso de Arquitetura e Urbanismo, do Instituto Municipal do Ensino Superior de Assis -IMESA-, com 90 vagas anuais, sendo 45 no período diurno e 45 no período noturno.

Segundo a publicação, para autorização do funcionamento do curso, a instituição deverá solicitar ao Conselho Estadual de Educação, no prazo de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período, a visita de Especialistas às suas instalações para a verificação do cumprimento dos termos de compromisso e para a elaboração do Relatório circunstanciado, nos termos da Resolução CEE 171/2019, reiterando-se que, até essa aprovação, a instituição não poderá realizar processo seletivo para o citado Curso.

A discussão e votação na reunião por vídeo-conferência, realizada no próprio dia 13 de maio, foi conduzida pela Conselheira Ghisleine Trigo Silveira, sob a presidência do Conselheiro Hubert Alquéres.

O próximo passo seria o Conselho Estadual de Educação encaminhar o parecer favorável à aprovação do Curso de Arquitetura e Urbanisno na FEMA -Fundação Educacional do Município de Assis-, mantenedora do IMESA -Instituto Municipal do Ensino Superior de Assis-, para homologação da Secretaria Estadual da Educação.

FEMA teve autorização para abrir o Curso de Arquitetura e Urbanismo

Publicação está no Diário Oficial do Estado