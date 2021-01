Ex-prefeito Ricardo Pinheiro deixa sub-secretaria no Governo Estadual

Está publicada no Diário Oficial do Estado, edição desta sexta-feira, dia 15 de janeiro, a exoneração -a pedido- do ex-prefeito de Assis, Ricardo Pinheiro Santana, do cargo se sub-secretário na Sub-Secretaria de Desenvolvimento Regional no Governo do Estado de São Paulo.

Pinheiro já havia sinalizado que poderia tomar essa decisão após o processo de intervenção da Direção Estadual do PSDB, ocorrido durante o período de convenções das eleições de 2020 no Diretório Municipal de Assis para que a legenda abandonasse o apoio ao então candidato a prefeito, Fernando Quinteiro, para indicar Aref Sabeh como vice do prefeito reeleito José Aparecido Fernandes, do PDT.

Procurado pelo JSOL –Jornal da Segunda On Line-, o ex-prefeito Ricardo Pinheiro evitou fazer da relação da intervenção política e o seu desligamento do Governo de São Paulo. “Pedi a exoneração do cargo de Subsecretário de Relacionamento com os municípios do Estado de São paulo por entender ter cumprido a minha missão”, disse.

Pinheiro falou sobre a experiência adquirida no cargo: “Foi uma excelente experiência e grande aprendizado esses dois anos em que atuei como subsecretário. Poder ajudar os municípios paulistas foi muito bom”, agradeceu.

Sobre o futuro, Ricardo Pinheiro, que tem discutido uma possível candidatura a deputado estadual, falou: “Meu foco agora é nos projetos para o futuro!”, e finalizou, agradecendo: “Agradeço ao Governo do Estado pela confiança e oportunidade nesses dois anos de trabalho”, encerrou.

Ricardo Pinheiro deixou o cargo no Governo de São Paulo