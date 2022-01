Ex-jogador ‘Canhoto’ será gerente de futebol do Assisense

O presidente do Clube Atlético Assisense, Fabinho Melo, informou ao Jornal da Segunda que pretende apresentar a comissão técnica e parte do grupo de atletas contratados para disputar o Campeonato Paulista da Segunda Divisão de 2022 no próximo dia 15 de fevereiro.

Fabinho prefere não informar o nome do futuro treinador do ‘Falcão do Vale’, mas garante que ele já está definido. O dirigente antecipou que o gerente de futebol será o ex-jogador Gustavo ‘Canhoto’, de Cândido Mota. “Nosso time está praticamente montado”, disse.

CARREIRA – O candidomotense Gustavo Canhoto, começou a jogar com 9 anos nas categorias de base do Matsubara-PR, onde se profissionalizou. Depois, passou por: Grêmio Maringá, Cianorte, Ponta Grossa, XV de Novembro-RS, Caxias-RS, Ulbra-RS, Metropolitano-SC, Brusquer-SC, Vasco da Gama-RJ (foto). União da Madeira-PORTUGAL e Penapolense.

Canhoto já foi técnico dos times sub-15 e 17 pelo próprio Assisense.