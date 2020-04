Estado anuncia primeiro caso positivo de Coronavírus em Assis; Prefeitura só confirma 20 horas depois

A Secretaria Estadual da Saúde anunciou, nesta quinta-feira, dia 2 de abril, às 16 horas, o primeiro caso positivo de coronavírus em Assis.

No dia seguinte, sexta-feira, dia 3, por volta das 11 da manhã, quase 20 horas depois do anúncio da Secretaria Estadual e após algumas emissoras de rádio terem repercutido a notícia, a Prefeitura Municipal de Assis confirmou o registro, mas informou que a paciente, uma mulher de 53 anos de idade, “é moradora de Assis, esteve em Assis em março (sic), mas está internada em São Paulo”.

No portal oficial da Prefeitura de Assis, o texto informativo diz: “De acordo com o Boletim Epidemiológico, a paciente com resultado positivo é moradora de Assis e está internada em hospital particular na cidade de São Paulo. Ela tem histórico de ter estado em São Paulo e retornado a Assis no dia 10 de março, sendo que começou a sentir os sintomas da doença no dia 16. Embora ela esteja internada em São Paulo, pelo fato de ser moradora de Assis, ela entra na estatística de Assis. A paciente é uma mulher de 53 anos e fez a opção por se tratar na capital paulista.”

MORTE – Além do caso positivo, confirmado oficialmente pela Secretaria Estadual da Saúde, a cidade ainda aguarda o resultado do exame encaminhado ao Instituto Adolfo Lutz de uma mulher de 82 anos de idade, moradora do Complexo Prudenciana, que morreu no Hospital Regional de Assis, no dia 31 de março, com morte suspeita de coronavírus.

Pelos sintomas apresentados, e por precaução, a idosa foi sepultada sem velório e com procedimentos especiais de segurança sanitária adotados nos casos de vítimas do coronavírus.

Não há previsão para que o resultado seja divulgado pela demanda de serviços no laboratório credenciado no estado.