ESTÁDIO EM MOVIMENTO – Tonicão é vetado e clássico Assisense e VOCEM será em Marília

Na tarde desta quarta-feira, dia 4 de maio, a Federação Paulista de Futebol publicou uma portaria, assinada pelo diretor executivo de competições, Fábio Moraes, vetando o estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, para jogos do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Com essa decisão, o clássico entre Atlético Assisense e VOCEM, marcado para o próximo domingo, dia 8 de maio, foi transferido para o estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, na cidade de Marília.

O estádio Tonicão está vetado “devido à falta de condições mínimas para receber eventos com presença de público”, diz a portaria, sem esclarecer quais são as irregularidades.

Segundo o diretor da Federação Paulista, Fábio Moraes, para que o estádio Tonicão seja liberado para jogos “faz-se necessário que o clube mandante (Assisense) providencie soluções junto à Prefeitura de Assis para as pendências apontadas na última vistoria feita pela Polícia Militar no local”.

Diz, ainda, o documento que “com as devidas adequações e o recebimento de documento elaborado pelo referido órgão público -PM- aprovando o acesso de público mandante e visitante ao equipamento, o estádio será considerado apto a receber jogos”.

As diretorias do Assisense e VOCEM tentam uma solução para o problema junto à Secretaria Municipal de Esportes para manter a partida em Assis.

O clássico sem presença de torcedores no estádio Tonicão pode ser uma alternativa.

OBRAS – Com as demoradas obras da cobertura parcial da arquibancada, a Prefeitura de Assis interditou metade das arquibancadas do estádio, o que impede a presença de torcedores visitantes. A colocação de um tapume, dividindo as duas torcidas na mesma arquibancada, não resolve o problema. “Eles querem algo resistente”, explicou um dirigente.

Estádio do MAC pode receber clássico assisense

Imagem: Divulgação