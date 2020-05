Escola de Samba promove ‘pedágio solidário’ para arrecadar agasalhos

Mais uma iniciativa de solidariedade da Escola de Samba Unidos da Vila Operária.

Neste domingo, dia 31 de maio, os sambistas realizarão um ‘pedágio solidário’ em frente ao barracão da agremiação, na rua Tibiriçá, com a finalidade de arrecadar agasalhos a serem destinados ao Fundo Social de Solidariedade, que repassará às famílias carentes cadastradas nos serviços de assistência social do município.

A ideia de realizar o pedágio é evitar que o motorista ou mesmo o passageiro desçam do veículo para fazer a doação e tenham qualquer contato com outras pessoas ou objetos. “É uma forma segura de manter o distanciamento social e evitar a transmissão do vírus”, explicam os organizadores.

Uma série de caixas padronizadas do Fundo Social de Solidariedade serão disponibilizadas ao longo da rua, com o devido distanciamento.

Ao passageiro, ou mesmo ao motorista, em caso de estar só no carro, caberá apenas executar o gesto de baixar o vidro e depositar o agasalho nas caixas coletoras.

Se optar por ajuda, o motorista poderá entregar a um dos voluntários, que estarão ao lado de todas as caixas receptoras.

“Manteremos o distanciamento e evitaremos qualquer tipo de contato. Nossos voluntários estarão usando álcool gell após cada doação recebida”, explica o advogado e vice-presidente da escola, Sérgio Augusto Frederico.

O ‘pedágio solidário’ acontecerá das 10 às 15 horas.

Serão posicionadas caixas coletoras de agasalhos nos dois de sentidos de direção da rua Tibiriçá. “Com isso, motoristas em direção à vila Operária ou à vila Xavier, não precisarão fazer qualquer manobra de retorno. Basta parar por alguns segundos e a doação será recebida com segurança”, contou o presidente da agremiação José Correia.

Os organizadores pedem doações de peças de roupas, calçados e cobertores que estejam em boas condições e prontos para usar. “Quanto antes chegar às mãos de quem tem frio será melhor”, contou Frederico.

Para divulgar o evento, a escola de samba já conseguiu adesão e parceria das emissoras de rádio Interativa FM, rádio Difusora AM e Jornal da Segunda, além da TV Com. “Se outras emissoras, sites e jornais quiserem ajudar a divulgar nossa ação, serão bem vindas como parceiras”, contou Correia.

O secretário municipal de esportes, César Nunes, que tem contribuído com ações do Fundo Social de Solidariedade, fez questão de agradecer a iniciativa da agremiação carnavalesca. “Nossa presidente do Fundo, Luciana Barreto, não tem palavras para agradecer essa iniciativa da V.O. e espera que a população atenda ao convite e que uma grande quantidade de agasalhos seja arrecadada”, disse Nunes.

FECHADO – Para evitar aglomeração, se o tempo não estiver chuvoso, o barracão da escola de samba permanecerá fechado durante todo o período de realização do pedágio solidário. “Haverá um voluntário na porta, que permitirá o acesso, individualizado, apenas em caso de necessidade do uso dos sanitários”, explicou Frederico.

Em caso de chuva no dia, o barracão estará com as portas abertas para que o veículo possa entrar e o motorista deixar sua doação.

Pedágio Solidário para arrecadar agasalhos acontece domingo, dia 31