Escola Clybas suspende aulas após funcionária contrair COVID

A Escola Estadual Clybas Pinto Ferraz, localizada na vila Santa Cecília, decidiu suspender as aulas presenciais -retomadas dias atrás- até o próximo final de semana. Segundo cartaz afixado no portão da unidade escolar, a justificativa é ‘sanitização do prédio’.

A dirigente regional de ensino, Marlene Barchi, confirmou que uma funcionária contraiu COVID-19. “Suspendemos por três dias as aulas presenciais na EE Clybas P. Ferraz, para que a Vigilância Sanitária realize a sanitização no prédio em decorrência de uma funcionária ter testado positivo para o Covid 19. As aulas serão retomadas normalmente segundo o planejamento da escola e atendimento máximo de 35% dos alunos”, confirmou Marlene.

No portão da escola foi afixado um cartaz com os dizeres: “Como ação destinada a minimizar os impactos da COVID-19 e com o intuito de zelar pelos nossos alunos, colaboradores e famílias, nesse momento de incerteza, suspendemos o expediente da secretaria da escola até o dia 28/02/21 para sanitização do ambiente”.

Um outro aviso informa que “a entrega do kit de material está suspensa até novo agendamento” e pede que os alunos e pais aguardem “novas instruções”.

Ainda nos portões de entrada da escola há outro cartaz informando: “Aulas presenciais suspensas até sexta-feira (26/02/21) para sanitização do prédio” e que “instruções para aulas e atividades on-line nos grupos de whatsapp”.

O professor Nilson Silva, coordenador regional da Apeoesp, confirmou ter recebido vários pedidos de informações de professores sobre os motivos da suspensão das aulas. “Independente desse fato, confirmado pela dirigente regional de ensino, continuamos com nossa posição contrária à volta presencial das aulas”, discursou. Ele sustenta que “as escolas não estão estruturadas para receber professores e alunos nesse difícil momento da pandemia”, critica e defende que a categoria só volte às aulas presenciais depois da chegada da vacina.

Nas redes sociais, surgiram comentários de que algumas outras escolas da rede particular de ensino também teriam suspendido as aulas por detectarem casos suspeitos de COVID-19, mas o Jornal da Segunda não conseguiu contato com as direções das escolas citadas nas redes sociais.

