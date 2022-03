Emprestado pelo VOCEM, Klaidher se destaca no vice-líder da Série A-3

Principal destaque do VOCEM na temporada 2021, atuando como zagueiro, lateral esquerdo e até médio volante, além de ser o capitão da equipe, o canhoto Klaidher teve seu contrato renovado para 2022, mas a diretoria mariana aceitou emprestá-lo ao São José, de São José dos Campos, para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-3.

Sob o comando do técnico Edson Vieira (que passou pelo VOCEM em 2018), o São José assumiu a vice liderança da competição no último sábado, dia 5, após a vitória por 1 a 0 contra o Marília, mesmo atuando fora de casa, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal.

Com seis vitórias, um empate e três derrotas, o São José soma 19 pontos e está a apenas um ponto do líder, Comercial de Ribeirão Preto, que soma 20.

Klaidher foi o titular no meio campo do São José nas 10 rodadas, sem ter sido substituído em nenhuma partida e marcou um gol. Ele é apontado pela imprensa e torcida do ‘Águia’ como um dos principais responsáveis pela ótima campanha do time que sonha com o acesso à Série A-2.

FUTURO – No CT ‘Padre Beline’, em Assis, durante os treinamentos do VOCEM, é nítida a mistura de sentimentos da comissão técnica pela ótima campanha de Klaidher no São José, o que já tem despertado interesse em clubes de divisões superiores e até mesmo de equipes do futebol internacional.

Alegria pelo desempenho do jogador e a expectativa de uma carreira promissora, com um futuro brilhante, mas a indefinição de sua volta a Assis para defender o clube mariano em 2022 pela quase certa negociação do atleta.

Klaidher tem contrato de empréstimo com o São José até o final da Série A-3, quando deveria se apresentar ao VOCEM para a disputa da Série B, mas o gerente de futebol, Carlos Alberto Seixas, e o treinador Paulo César ‘PC’ não escondem que dificilmente poderão contar com o zagueiro e meio campista em 2022: “Ele é muito diferenciado. Vai voar alto”, preveem.

Para o lugar de Klaidher, caso o jogador seja negociado em definitivo, a diretoria do ‘Esquadrão da Fé’ aposta na contratação do zagueiro canhoto Juan Henrique, de 22 anos, que tem passagens por: Catanduvense, Ponte Preta-SP, Votuporanguense e Rio Preto.

Klaidher é um dos destaques no vice-líder São José

Imagem: Redes sociais do São José