Empate no clássico mantém VOCEM na briga pela classificação

O gol em cobrança de pênalti, marcado pelo centroavante Leonardo, aos 45 minutos da segunda etapa, no empate no clássico contra o Atlético Assisense, na manhã deste domingo, dia 12 de junho, no estádio Tonicão, e a combinação de resultados dos outros jogos recolocou o VOCEM na zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Com 12 pontos, o time mariano é o terceiros colocado do grupo, o que lhe mantém na briga pela classificação.

Mesmo sem jogar um futebol convincente no estádio Tonicão, diante de um público de 370 pagantes e uma renda de R$ 5.300,00, o ‘Esquadrão da Fé, do técnico Paulo César ‘PC’, se mantém vivo na briga por uma vaga.

“Vamos buscar novas peças no meio campo e ataque para avançar”, garante o presidente do Conselho Deliberativo, Edson Fiuza.

O ‘Falcão do Vale’, do técnico Fabiano Brás, que abriu o placar, num gol contra do zagueiro Eduardo, após duas impressionantes defesas do goleiro Matheus Pereira, quase deu adeus à classificação, mas ainda resta um sopro de esperança. Para isso, precisa obter um resultado positivo contra o já classificado Grêmio Prudente, domingo, dia 19, no Tonicão, e derrotar a lanterninha Esportiva, em Santa Cruz do Rio Pardo, dia 26, na última rodada, além de torcer por tropeços dos concorrentes: Osvaldo Cruz, VOCEM e Itararé.

“Enquanto tiver esperança, estamos vivos”, diz o animado dirigente Fabinho Melo.

CLÁSSICO – O dérbi entre VOCEM e Assisense foi fraco de emoções até o gol de empate do time mariano, aos 45 minutos da segunda etapa.

Graças às falhas na saída de bola do ‘Falcão do Vale’, o VOCEM começou melhor a partida, mas não conseguiu concluir na meta do goleiro Afonso.

Logo, o Assisense conseguiu controlar as ações, mas nenhum dos times teve chances claras de gol na primeira etapa.

No segundo tempo, apesar da alteração do técnico ‘PC’, que tirou o jovem estreante Fabinho pra colocar Gabriel Marinheiro no intervalo, foi o Assisense que conseguiu abrir o placar.

Após uma série de defesas milagrosas do goleiro Matheus Pereira, na cobrança de escanteio, o zagueiro Eduardo jogou contra o patrimônio para colocar o ‘Falcão do Vale’ na frente, no primeiro minuto.

Depois disso, claramente mais cansado, o Assisense começou a ceder espaços para o ‘Esquadrão da Fé’ que, empurrado pela torcida, foi ao ataque.

Não fosse um defesa espetacular do goleiro Afonso, numa cabeceada no interior da pequena área, o VOCEM já teria empatado antes dos 30 minutos da segundo tempo.

Mas foi aos 45 minutos, após penalidade máxima indiscutível, que o atacante Leonardo, batendo firme no canto esquerdo do goleiro Afonso, empatou a partida.

Nos acréscimos, o VOCEM balançou a rede, mas o auxiliar Vander Luís, corretamente, anulou o gol mariano, anotando o impedimento do jogador que concluiu de cabeça.

Apesar dos protestos da torcida, o árbitro Márcio Henrique de Góis invalidou o lance e, logo em seguida, deu o apito final.

Fim de jogo e, com o empate em 2 a 2 entre Osvaldo Cruz e Itararé, os dois times de Assis continuam na briga.

O VOCEM, com o empate, chega a 12 pontos e e volta à zona de classificação como um dos quatro melhores terceiros colocados.

O Assisense ainda respira. Com 8 pontos, o time precisa vencer o líder Grêmio Prudente, em Assis, para chegar aso 11 pontos, e encerrar a fase com vitória em Santa Cruz do Rio Pardo, mas ainda dependerá de tropeços de Osvaldo Cruz, VOCEM e Itararé.

O VOCEM, do técnico ‘PC’, empatou o clássico neste domingo jogando com: Matheus Pereira; Aderlan ‘Capela’, Eduardo, Klaidher e Caio; Deyvid, Erick, Favela e Fabinho; Leonardo e Allan ‘Paraguaio’. Entraram: Marinheiro, Pedrinho e Guilherme.

Gustavo Schutz (suspenso), Rhuan, Giancarlo e Nickson (lesionados), desfalcaram o time mariano.

O Assisense, comandado pelo treinador Fabiano Brás, jogou com: Afonso; João Vitor, Pedro Paulo, Matheus e Ryan; Edson, Yago, Felipe e Cassiano; Luan e Redney. Entraram: Vitor Manoel, Pedro Henrique, Gabriel e Matheus.

Foram quatro cartões amarelos para o VOCEM: Caio, Allan ‘Paraguaio’, Fabinho e Erick e três do Assisense: Matheus, Cassiano e Edson, além do massagista Almir.

RESULTADOS

Grêmio Prudente 1 x 0 Santacruzense

Osvaldo Cruz 2 x 2 Itararé

VOCEM 1 x 1 Assisense

CLASSIFICAÇÃO

Grêmio Prudente – 18 pontos

Osvaldo Cruz – 13 pontos

VOCEM – 12 pontos

Itararé – 09 pontos

Assisense – 08 pontos

Santacruzense – 01 ponto

PRÓXIMA RODADA

Osvaldo Cruz x VOCEM

Assisense x Grêmio Prudente

Itararé x Santacruzense

TERCEIROS COLOCADOS

Grupo 1 – Inter Bebedouro – 15 pontos

Grupo 2 – VOCEM – 12 pontos

Grupo 3 – XV de Jaú – 14 pontos

Grupo 4 – Amparo – 12 pontos

Grupo 5 – Manthiqueira – 14 pontos

Grupo 6 – Caieiras – 13 pontos

VOCEM teve um gol anulado nos acréscimos

* Matéria atualizada às 18h35 deste domingo, 12 de junho de 2022

